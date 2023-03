La Maison Blanche soutient le projet de loi du Sénat qui permettrait aux États-Unis d’interdire TikTok

Qu’est-ce qui vient de se passer? Les États-Unis se sont rapprochés de l’interdiction de TikTok après que la Maison Blanche a soutenu une législation présentée par une douzaine de sénateurs qui permettrait au département du Commerce d’imposer des restrictions, y compris des interdictions, sur les applications et les technologies qui présentent un risque pour la sécurité nationale.

Le projet de loi bipartite du Sénat approuvé par la Maison Blanche habilite la secrétaire au Commerce Gina Raimondo à examiner les accords, les mises à jour de logiciels ou les transferts de données par les technologies de l’information et des communications dans lesquels un adversaire étranger a un intérêt, écrit CNBC. Il y a six nations étrangères adverses nommées dans le projet de loi : la Chine, la Russie, l’Iran, la Corée du Nord, le Venezuela et Cuba. Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a exhorté le Congrès « à agir rapidement pour envoyer le projet de loi au bureau du président ».

Le projet de loi, appelé RESTRICT act (Restricting the Emergence of Security Threats that Risk Information and Communications Technology), pourrait avoir un impact énorme sur TikTok, qui appartient à la société chinoise ByteDance.

Malgré sa popularité massive, TikTok fait l’objet depuis des années d’un test minutieux pour ses pratiques de collecte de données et les liens présumés de ByteDance avec le gouvernement chinois. Trump a tenté d’interdire complètement l’application lorsqu’il était en fonction, et le commissaire de la FCC a appelé Google et Apple à retirer TikTok de leurs magasins. Les sénateurs avaient précédemment appelé à une interdiction totale et le directeur du FBI a déclaré que l’application était le meilleur outil d’espionnage de la Chine.

Les États-Unis ne sont pas les seuls à s’inquiéter de l’application ; la Commission européenne a récemment interdit TikTok des appareils des employés par crainte de cybersécurité. Le PDG de TikTok à Shou Zi Chew témoignera devant le Congrès le 23 mars sur les problèmes de sécurité.

Heureux de rejoindre @MarkWarner, @SenJohnThuneet nos collègues en introduisant la loi RESTRICT, fournissant @CommerceGov avec les outils nécessaires pour identifier, prévenir et atténuer les menaces technologiques, comme TikTok, provenant d’adversaires étrangers. pic.twitter.com/Y4d6D6yaan — Le sénateur Dan Sullivan (@SenDanSullivan) 7 mars 2023

TikTok, qui rejette les accusations d’espionnage et dit avoir dépensé plus de 1,5 milliard de dollars pour la sécurité des données, a répondu au projet de loi par une déclaration affirmant que toute « interdiction américaine de TikTok est une interdiction d’exporter la culture et les valeurs américaines vers le milliard- plus les personnes qui utilisent notre service dans le monde entier. »

« Nous espérons que le Congrès explorera des solutions à leurs problèmes de sécurité nationale qui n’auront pas pour effet de censurer la voix de millions d’Américains. »

NOUVEAU : La Maison Blanche a approuvé ce projet de loi. Nous avons une large coalition bipartite pour y parvenir. https://t.co/C2sBQktt8f —Mark Warner (@MarkWarner) 7 mars 2023

Alors que TikTok pourrait être la plus grande victime, les sénateurs qui ont présenté le projet de loi ont déclaré qu’il ne visait pas l’application. « La loi RESTRICT ne se limite pas à TikTok. Elle nous donnera cette approche globale », a déclaré le sénateur Mark Warner, D-Va., qui préside la commission sénatoriale du renseignement.

Si TikTok devait être interdit aux États-Unis, il est probable que de nombreux utilisateurs contourneront l’interdiction en utilisant des VPN, ce qui, ironiquement, est le nombre de citoyens chinois qui accèdent aux services Internet occidentaux interdits dans le pays.



