La FTC enquête sur les licenciements de Twitter, son service d’abonnement et les fichiers Twitter

Dans le contexte : le temps d’Elon Musk sur Twitter a été rempli de controverses, des licenciements massifs à la saga Twitter Blue. Ses décisions ont suscité l’intérêt de la Federal Trade Commission, qui exige que l’entreprise remette ses communications internes et cherche à destituer le propriétaire milliardaire de Twitter.

Le Wall Street Journal rapporte que la FTC a envoyé 12 lettres à Twitter et à ses avocats depuis que Musk a pris le relais le 27 octobre. et les numéros de téléphone soumis à des fins de sécurité de compte, telles que l’authentification à deux facteurs, pour les publicités ciblées. Une partie de ce règlement comprenait une garantie de Twitter pour protéger la vie privée des utilisateurs via un « programme complet de confidentialité et de sécurité des informations ».

En novembre, le WSJ a rapporté que Musk avait déclaré aux employés de Twitter que l’entreprise ferait tout ce qu’il fallait pour suivre à la fois la lettre et l’esprit de l’ordonnance de la FTC.

Un cas honteux de militarisation d’une agence gouvernementale à des fins politiques et de suppression de la vérité ! – Elon Musk (@elonmusk) 7 mars 2023

La FTC craint que la décision de Musk de licencier plus de la moitié du personnel de Twitter, y compris les responsables de la confidentialité et de la sécurité, n’ait un impact sur la sécurité des utilisateurs, en violation des termes de l’accord de la FTC. « Nous craignons que ces réductions de personnel n’aient un impact sur la capacité de Twitter à protéger les informations des consommateurs », a écrit un responsable de l’agence aux avocats de Twitter.

La FTC a également demandé à Twitter « d’identifier tous les journalistes » autorisés à accéder aux dossiers de l’entreprise. Une partie du règlement de Twitter limite l’accès interne aux données des utilisateurs, donc donner aux journalistes l’accès aux systèmes internes de Twitter était probablement une violation du règlement. Ces incidents étaient Musk révélant les soi-disant « fichiers Twitter », ou des informations internes liées au processus de modération précédent de l’entreprise.

De plus, la FTC a demandé des informations sur le lancement du service d’abonnement Twitter Blue remanié, qui, selon un employé, n’a pas tenu compte de l’test normal de la confidentialité et de la sécurité de l’entreprise. La FTC veut également déposer Musk dans le cadre de son enquête.

Les membres républicains du House Judiciary Committee ont accusé la FTC d’outrepasser son autorité. « Il n’y a aucune raison logique, par exemple, pour que la FTC ait besoin de connaître l’identité des journalistes qui interagissent avec Twitter », lit-on dans le rapport du panel judiciaire. « Il n’y a aucune raison logique pour laquelle la FTC, sur la base de la confidentialité des utilisateurs, doit analyser toutes les décisions du personnel de Twitter. Et il n’y a aucune raison logique pour laquelle la FTC a besoin de chaque communication interne de Twitter concernant Elon Musk. »

Musk a répondu au rapport du WSJ avec un tweet le qualifiant de « cas honteux de militarisation d’une agence gouvernementale à des fins politiques et de suppression de la vérité! »



