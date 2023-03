Ils parviennent à placer la barre des tâches de Windows 11 en haut de l’écran

La principale critique que Windows 11 a reçue après son lancement était liée à la barre des tâches. Dans un système d’exploitation qui, jusque-là, vous permettait de personnaliser chaque aspect de cette fonctionnalité, nous avons constaté que nous ne pouvions pas masquer certaines des icônes ou ranger les raccourcis de la barre d’état système.

Cependant, la plus grande critique provenait de la restriction de ne pas pouvoir changer l’emplacement de la barre des tâches. Dans les versions précédentes de Windows, nous pouvions le placer sur les côtés de l’écran ou en haut, mais dans Windows 11, cette possibilité disparaît.

La barre des tâches en haut… Ce n’est peut-être pas la meilleure option

La barre des tâches est l’un des points les plus retouchés du système par rapport à son prédécesseur. Dans Windows 11, il est entièrement conçu avec XAML, donc Microsoft doit refaire toutes les fonctionnalités des versions précédentes à partir de zéro.

Le leaker bien connu Germon semble avoir réussi à placer cette barre en haut de l’écran. Comme il ne pouvait en être autrement, il a rencontré de nombreuses erreurs, parmi lesquelles il convient de noter que le menu Démarrer ou la recherche continuent de s’ouvrir par le bas.

Nous n’avons pas plus de détails sur la façon dont il a réussi à amener la barre à cette position, mais rien n’indique qu’il s’agit d’une fonctionnalité qui peut être activée avec Vivetool ou qu’elle est spécifique à la dernière version d’Insider, comme l’indiquent certains médias.

Cela n’indique pas non plus que la barre des tâches retrouvera la possibilité de la placer n’importe où sur l’écran. En fait, la chose la plus logique est de penser que cela ne se produira pas, puisque Microsoft a investi beaucoup d’efforts dans la création de la barre des tâches adaptative pour les tablettes, qui a été publiée avec Windows 11 Moment 2.

La barre des tâches adaptative n’est utile qu’à partir du bas de l’écran. De plus, les rendus divulgués de Windows 12 n’invitent pas non plus à l’optimisme. Par conséquent, de la part des Netcost-Security, nous ne pensons pas que cette fonctionnalité reviendra au système d’exploitation.



