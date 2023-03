Lancement de la nouvelle interface utilisateur de Google Drive, Docs, Sheets et Slides

Quelque chose à espérer : si vous remarquez quelque chose de différent en vous connectant à l’un des services de productivité basés sur le cloud de Google cette semaine, vous êtes parmi les premiers à recevoir la refonte de l’interface utilisateur de Workspace. Tous les utilisateurs de Workspace devraient recevoir la mise à jour au cours des prochaines semaines.

Google a commencé à mettre à jour l’interface utilisateur de Google Docs, Sheets, Drive et Slides. La société intègre ses applications de productivité dans son nouveau framework Material Design 3, un langage visuel qui devrait rendre les applications Google plus confortables et lisibles. Gmail a reçu une mise à jour similaire il y a un an, ce qui a amélioré l’intégration de services tels que Meet, Chat et Spaces. Tous les utilisateurs devraient recevoir les améliorations visuelles et fonctionnelles d’ici le 25 mars.

Les modifications apportées aux applications de productivité sont principalement visuelles, faisant apparaître certains éléments plus grands et d’autres plus compacts. Google espère que l’interface graphique simplifiée aidera les utilisateurs à trouver plus rapidement les fonctions fréquemment utilisées. Des améliorations ont également été apportées aux commentaires, aux règles d’arrière-plan et au quadrillage.

Google a ajouté des actions clés en ligne sur les fichiers pour augmenter la productivité et la vitesse d’accès. De nouveaux menus déroulants permettent aux utilisateurs de répertorier et de rechercher rapidement des fichiers par type, propriétaire et dernière modification. La société a également ajouté la possibilité de sélectionner plusieurs éléments simultanément pour les actions par lots.

Bien que la nouvelle interface conserve toutes les fonctionnalités attendues par les utilisateurs, elle réorganise certains éléments. Ceux qui recherchent des informations sur l’état d’un document, comme son historique de version et les modifications les plus récentes, peuvent désormais le trouver en cliquant sur l’icône de fréquence dans le coin supérieur droit de la fenêtre.

Dans les semaines à venir, Google apportera également des améliorations à Smart Canvas. Le cadre permettra aux utilisateurs d’assembler plus facilement des modèles d’invitations de calendrier, de factures, de contrats et d’autres formulaires. Les collaborateurs peuvent également voter et réagir aux éléments des documents avec des emojis.

De plus, Google a commencé à déployer de nouvelles fonctionnalités pour Sheets afin de permettre aux utilisateurs d’extraire plus facilement des données d’autres sources en fonction des informations d’une feuille de calcul. Par exemple, un clic droit sur le nom d’une personne dans une feuille de calcul affiche ses coordonnées instantanément lorsqu’elles sont disponibles. Les cellules mentionnant des lieux peuvent également renvoyer directement à Google Maps. Les mises à jour de Sheets rendent également les informations des calendriers ou concernant les finances plus accessibles. Certaines nouvelles fonctionnalités sont disponibles dès maintenant, tandis que d’autres arriveront au cours des prochaines semaines.

