Les expéditions de stations de travail PC ont augmenté de 2,1 % en 2022, mais 2023 sera une année difficile

En bref : plus tôt cette année, IDC a déclaré que les livraisons mondiales de PC avaient chuté de 28 % en 2022. Le marché des stations de travail PC, cependant, est une bête complètement différente qui a réussi à se développer malgré la récession.

Les derniers chiffres fournis par International Data Corporation (IDC) donnent un aperçu doux-amer du marché des stations de travail PC. Le secteur a progressé en 2022, connaissant une « forte dynamique » en début d’année tout en concluant le dernier trimestre face à la saturation et à une réalité économique plus dure.

Pour l’ensemble de l’année, a déclaré IDC, le marché a connu une croissance de 2,1% avec près de 7,7 millions d’unités expédiées – un résultat record par rapport aux 7,5 millions d’unités expédiées en 2021. Contrairement à l’année précédente, lorsque le travail à distance et à domicile a poussé pour un sans précédent adoption des postes de travail mobiles au milieu de la pandémie de Covid-19, les gains de 2022 provenaient d’une « récupération des postes de travail de bureau » (en raison du retour des employés au bureau) tandis que le côté mobile de l’entreprise s’est effondré.

Entre le troisième trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2022, le marché des stations de travail PC a connu quatre trimestres consécutifs avec des expéditions dépassant la barre des deux millions d’unités, a déclaré Jay Chou, directeur de la recherche chez IDC. Un résultat « bien au-dessus des normes historiques » qui s’est finalement avéré « insoutenable face aux restrictions budgétaires et à l’inflation continue », a déclaré Chou.

IDC a également fourni des données pour les cinq plus grandes entreprises du marché des postes de travail, Dell conservant la première place et une part de marché de 41,4 %. Fin 2022, la société basée au Texas a enregistré une croissance de 6,4 %, expédiant environ 3,1 millions de postes de travail grâce à une « approche mesurée » de la gestion des stocks. HP Inc. était numéro deux (+1,2 % en glissement annuel) avec un accent continu sur les facteurs de forme mobiles, tandis que le troisième fournisseur Lenovo a connu une croissance négative (-3,2 %) en raison du ralentissement de la demande pour ses produits haut de gamme et de valeur. modèles de niveau.

La société taïwanaise Asus a dépassé NEC pour la quatrième place afin de conserver sa plus petite niche dans l’espace des postes de travail de bureau (+24,3 % en glissement annuel pour une part de marché de 0,3 %), tandis que la société japonaise NEC a enregistré les pires résultats commerciaux (-22,7 %, 0,3 % de part de marché). ) pour terminer à la cinquième place.

Après la gueule de bois pandémique et le retour au bureau, IDC prévoit une baisse des expéditions mondiales de 4,2 % pour 2023. Le marché des postes de travail doit se calmer tandis que les entreprises se concentrent sur la compensation des stocks et la « discipline budgétaire », a déclaré IDC. Les expéditions devraient toutefois renouer avec une solide reprise en 2024 et 2025, a conclu la société d’études de marché.

