Bonne Fête de la Femme 2023, images et Gifs pour les voeux du 8 mars

Depuis 1922, la Journée internationale des droits de la femme est également célébrée en Italie tous les 8 mars. Voici les plus belles images pour la journée de la femme, à télécharger gratuitement et à envoyer sur WhatsApp.

Le 8 mars est la journée de la femme. Ou plutôt, pour être plus précis, c’est le jour où est célébrée la Journée internationale des droits de la femme. Cette journée est devenue l’occasion de rappeler toutes les réalisations sociales et économiques réalisées par les femmes et toutes celles qui restent encore à accomplir. C’est à vous de choisir comment célébrer cette fête. Vous pourrez vous arrêter au mimosa et peut-être quelques voeux distribués rapidement. Ou vous pouvez prendre le temps d’approfondir toutes les questions liées à l’inégalité entre les sexes, de l’inégalité des salaires à l’accès à l’éducation, en passant par le fardeau des soins familiaux et la violence domestique.

Dans cet article, nous vous proposons uniquement une manière rapide, mais certainement pas exhaustive, de vous remémorer cette journée. Pour bien démarrer la journée de la femme, vous pouvez envoyer une carte sur WhatsApp ou sur toute autre plateforme à des amies, mères, épouses, grands-mères ou filles. Ici nous avons sélectionné les meilleures images et Gifs, il y a les plus institutionnels mais aussi ceux aux tonalités plus fun.

Une dernière note. Savez-vous pourquoi vous vous offrez un mimosa ? C’est un choix entièrement italien. La décision remonte à mars 1946 et est attribuée à trois femmes de l’Union des femmes italiennes, une association féministe qui s’appelle désormais l’Union des femmes en Italie. Trois femmes auraient choisi cette fleur : Rita Montagnana, Teresa Noce et Teresa Mattei. Mattei lui-même en 2013 a expliqué la décision de se concentrer sur le mimosa comme fleur pour la Journée de la femme comme suit : « Le mimosa était la fleur que les partisans donnaient aux courses de relais. Cela me rappelait le combat dans les montagnes et pouvait être collecté en grappes et gratuitement ».

Meilleurs vœux pour la Journée de la femme 2023, les plus belles images pour le 8 mars

Cette première série d’images que nous avons sélectionnée est plus institutionnelle. Vous pouvez trouver de la fantaisie classique avec des mimosas aux icônes qui font référence aux batailles sociales rappelées à cette occasion.

Joyeux 8 mars 2023, les meilleurs Gifs pour la Journée de la Femme

Ici, à la place, nous vous laissons quelques GIF. Le processus pour les enregistrer est le même que pour les images : il suffit d’appuyer longuement sur le Gif puis de sélectionner « Enregistrer ». Le libellé du téléchargement varie selon le système d’exploitation utilisé par votre smartphone.

Images drôles pour la Journée de la femme à envoyer sur WhatsApp

Si vous ne souhaitez pas envoyer d’images institutionnelles, vous pouvez également choisir des cartes plus satiriques. Bien sûr, si vous les lisez bien, le sourire devient un peu amer.

Images pour la Journée internationale de la femme à envoyer à des amis

La journée de la femme est aussi l’occasion de souhaiter un joyeux anniversaire à ses amis et collègues. Ici, nous vous laissons une petite sélection de cartes à choisir.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :