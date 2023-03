Les restrictions américaines font chuter les importations de puces de la Chine de 27 % au cours des deux premiers mois de 2023

En bref : les restrictions imposées par les États-Unis à l’industrie chinoise des semi-conducteurs ont vu les importations de puces de la nation asiatique s’effondrer de 27 % au cours des deux premiers mois de 2023. C’est encore plus élevé que la baisse totale pour l’ensemble de 2022, et illustre l’efficacité des sanctions américaines. .

Selon les données de l’Administration générale des douanes chinoises publiées mardi (via The South China Morning Post), le pays a importé 67,6 milliards de circuits intégrés (IC) en janvier et février. C’est une baisse de 26,5% par rapport à la même période l’an dernier, et supérieure à la baisse de 15,3% enregistrée pour l’ensemble de 2022.

La valeur totale de ces importations a également diminué, passant de 68,8 milliards de dollars l’an dernier à 47,8 milliards de dollars, une baisse de 30,5 %. Cela est dû en partie aux prix des puces qui ont chuté en raison de l’offre excédentaire et du ralentissement économique général.

Les exportations chinoises de circuits intégrés ont également chuté au cours des deux premiers mois, en baisse de 20,9 % à 37,3 milliards d’unités, tandis que la valeur totale des exportations a chuté de 25,8 %.

Les États-Unis ont resserré leurs restrictions sur l’industrie chinoise des puces au cours des 12 derniers mois, ce qui, selon les États-Unis, empêchera son rival mondial de développer des semi-conducteurs pour des applications militaires, notamment des superordinateurs, la modélisation d’armes nucléaires et des armes hypersoniques.

Les restrictions d’octobre sur les outils de fabrication de puces du Bureau de l’industrie et de la sécurité étaient parmi les plus sévères, conçues pour plafonner les puces logiques chinoises au nœud de 14 nanomètres, la DRAM à 18 nm et le flash 3D NAND à 128 couches. Les États-Unis ont également interdit à AMD et à Nvidia de vendre certains de ses GPU hautes performances axés sur l’IA à la Chine, y compris les GPU A100 de Team Green.

Ce ne sont pas seulement les États-Unis qui entravent les projets de la Chine de fabriquer ses propres puces avancées. En janvier, l’administration Biden a achevé deux ans de négociations avec le Japon et les Pays-Bas qui verront les pays interdire l’exportation de dispositifs de fabrication de puces avancés vers la Chine. La date d’entrée en vigueur des interdictions n’est pas claire, mais les entreprises de puces chinoises se préparent aux nouvelles restrictions en stockant des équipements de fabrication de puces, des composants, des versions de rechange et des matériaux dans des entrepôts.

Il y a eu de bonnes nouvelles pour l’économie chinoise, car la fin des politiques zéro Covid a provoqué un rebond dans d’autres secteurs manufacturiers. On ne sait pas si cela suffira à compenser les dommages causés par les sanctions sur les puces. Ce qui est clair, c’est que ces restrictions ont un impact. En plus des derniers chiffres, la Chine a connu sa première baisse annuelle des importations de circuits intégrés en deux décennies l’année dernière, et l’industrie de production de semi-conducteurs du pays a connu sa plus forte baisse jamais enregistrée en août.

Bien que l’administration Biden restreigne les capacités de fabrication de puces de la Chine, un rapport récent a affirmé qu’elle était toujours en avance sur les États-Unis en ce qui concerne la recherche dans 37 des 44 technologies cruciales et émergentes, y compris l’IA, la défense et les domaines clés de la technologie quantique.

