La nouvelle fonctionnalité pour faire taire les appels de numéros inconnus arrivera sur WhatsApp

Cela fonctionnera peut-être déjà dans la prochaine mise à jour, mais il n’y a pas de date officielle. WhatsApp travaille pour appels silencieux venant d’inconnus. Le rapport provient du blog WebBetaInfo qui a trouvé les indices de la nouvelle fonctionnalité dans le code de prévisualisation de l’application. Tous les numéros non enregistrés dans le carnet d’adresses qui appelleront sur WhatsApp seront affichés dans la liste entre le statut et le chat, mais le smartphone ne sonnera pas. L’option de silence des appels se trouve dans une section spéciale du menu dans les paramètres.

En fait, la nouvelle option ne fonctionne pas comme un bloqueur d’appels, elle veut juste éviter les interruptions indésirables lors de l’utilisation de l’application. C’est également un moyen de protéger les utilisateurs contre les appels indésirables ou les escroqueries. « Ces dernières années, les appels de spam sont devenus un problème croissant avec les escrocs et leurs appels téléphoniques non sollicités, et les applications de messagerie instantanée ne font pas exception », a expliqué WebBetaInfo. Un sondage a été réalisé sur Twitter pour obtenir une estimation du nombre de personnes ayant reçu des appels de spam sur WhatsApp, et les chiffres ont montré un phénomène croissant. « Les appels de spam peuvent également être dangereux : les escrocs peuvent appeler les utilisateurs pour voler des informations personnelles ou inciter les gens à effectuer des paiements ou à fournir des données sensibles », a souligné WebBetaInfo.

Les newsletters pourraient également arriver sur WhatsApp

Ce n’est pas la seule nouveauté de Meta, en effet WhatsApp pourrait également lancer la fonction Newsletter. Cela n’a pas encore été officialisé, mais étant donné que l’application compte près de 2 milliards d’utilisateurs, cela pourrait être un terrain fertile pour le développement du marché des newsletters. Non seulement cela, il serait également en mesure d’offrir une expérience de lecture immédiate, simple et rapide. Quelque chose comme WhatsApp le fait déjà. En effet, un même message peut être envoyé à plusieurs personnes en même temps. L’application utiliserait alors la même méthode pour transmettre la newsletter.

La nouveauté des newsletters pourrait aussi être une étape supplémentaire dans le processus de monétisation enclenché par Meta. En effet, le 19 février, Mark Zuckerberg a annoncé des ticks bleus payants pour les comptes Instagram et Facebook (suite à la décision contestée d’Elon Musk sur Twitter quelques mois plus tard).

