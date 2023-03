Outlook pour Mac devient gratuit pour tous les utilisateurs

Microsoft a renouvelé Outlook pour Mac il y a trois ans, profitant du nouveau langage de conception proposé dans les dernières versions de MacOS. Cependant, malgré le fait que le client de messagerie soit compatible avec tous les types de comptes, un abonnement à Microsoft 365 était nécessaire pour pouvoir l’utiliser.

Plus précisément, Outlook pour Mac prend en charge les comptes Microsoft, Google, iCloud, Yahoo et le protocole IMAP. Bien sûr, la meilleure expérience est avec les comptes Microsoft car vous obtenez la boîte de réception prioritaire, la catégorisation automatique et la possibilité d’épingler et de répéter les e-mails.

Outlook tire pleinement parti de l’écosystème Apple

Les logiciels Microsoft profitent d’un grand nombre de fonctionnalités exclusives de l’écosystème Apple, à commencer par sa conception et en continuant par l’optimisation pour les puces M1 et M2, qui ont donné de si bons résultats à la marque à la pomme croquée. Bien sûr, il s’intègre au centre de notification et possède son propre widget.

Dans les futures versions, Outlook pour Mac intégrera une liste déroulante pour afficher les événements à venir en un coup d’œil depuis la barre de menus.

L’intégration avec iOS, elle aussi, est très présente. Le client prend en charge le transfert, ce qui nous permet de reprendre là où nous nous sommes arrêtés sur n’importe quel appareil. Si nous commençons à écrire un e-mail depuis le Mac et que nous devons partir, nous pouvons le terminer tranquillement depuis l’iPhone.

Une autre des nouveautés à venir sont les profils. Avec les profils, nous pouvons séparer les différents comptes de messagerie pour éviter de mélanger les e-mails personnels avec les e-mails professionnels. De plus, ils seront intégrés à l’expérience de mise au point d’Apple pour nous empêcher de recevoir des notifications après les heures d’ouverture.

Comment télécharger Outlook pour Mac

Outlook pour Mac est désormais disponible gratuitement pour tous les utilisateurs et peut être téléchargé comme n’importe quelle autre application de l’App Store. Il vous suffit d’y accéder en utilisant ce lien et de cliquer sur « Obtenir ».

