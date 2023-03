Les initiés de Valve disent qu’une nouvelle version du jeu Counter-Strike arrivera dans les prochaines semaines

Dans le contexte: il est difficile de dire pourquoi Valve est mieux connu – créer la franchise Half-Life ou ne jamais la terminer. Comme vous vous en souvenez peut-être, Half-Life 2 : l’épisode deux s’est terminé sur un cliffhanger majeur qui aurait été résolu dans l’épisode trois si Valve ne l’avait pas inexplicablement abandonné.

Le jeu de service en direct de Valve Counter-Strike: Global Offensive, communément appelé CS: GO, est dans un bateau similaire. Le FPS multijoueur ne nécessite pas de fin. Après tout, il n’a pas vraiment d’histoire. Cependant, il s’agit d’un jeu de tir compétitif populaire qui conserve toujours un nombre important d’utilisateurs. Maintenant, il semble que le jeu obtienne peut-être une suite, ou du moins, une mise à niveau massive.

Les rumeurs ont commencé à mijoter lorsque le fonctionnaire CS:GOTwitter compte a changé son image de bannière il y a environ une semaine. Cela a conduit à de légères spéculations sur Reddit selon lesquelles Valve se préparait à renommer le jeu ou à le porter sur le moteur Source 2 ou les deux. Là encore, les changements de compte Twitter sont une faible indication que quelque chose se passe effectivement, donc les fanfaronnades se sont rapidement calmées.

Puis, le 1er mars, les mineurs de données examinant les derniers drivers Nvidia ont remarqué la mention de deux nouveaux fichiers : csgos2.exe et cs2.exe (probablement des espaces réservés). Ils ont été répertoriés dans le cadre d’un nouveau profil de jeu intitulé « Counter-strike 2 ». La découverte a de nouveau attisé la rumeur, avec des possibilités d’un jeu de suite ou, plus probablement, un portage du jeu original vers Source 2, comme indiqué par le nom de fichier csgos2.exe.

Quelque chose de bizarre vient de se produire. Les derniers drivers NVIDIA ont introduit le prise en charge des exécutables d’application inconnus appelés « csgos2.exe » et « cs2.exe ». Pourquoi le projet s’appelle Counter-Strike 2 et que cuisinez-vous @csgo? https://t.co/U9YKlAjwgy pic.twitter.com/PU8Op9uGLq – Abonné de Gabe 2 (@gabefollower) 1 mars 2023

Bien sûr, Valve et le développeur Hidden Path Entertainment n’avaient rien à dire à ce sujet. Cependant, l’hôte du podcast The Esports Gospel, Richard Lewis, affirme que des initiés connaissant le développement lui ont dit qu’un nouveau jeu Counter-Strike est en préparation et est « presque prêt » pour une version bêta d’ici la première partie de Avril. Apparemment, Valve avait déjà envoyé un « groupe secret » de joueurs professionnels à Seattle pour tester une première version récemment.

Le jeu est sur la table de développement depuis un certain temps, c’est pourquoi nous n’avons pas vu beaucoup d’action avec l’extension CS:GO. Selon les fuites, Valve a mis GO en veilleuse tout en se concentrant sur la réalisation du nouveau titre.

« La grande priorité est de le sortir, puis de le peaufiner, de corriger les bugs et de l’amener au niveau que les gens attendent de CS », ont déclaré les initiés. N’aimez-vous pas le plan d’affaires de Valve qui consiste à le sortir d’abord, puis à le réparer?

Les fuites ont confirmé que le titre à venir a un système de matchmaking amélioré et fonctionne sur des serveurs plus rapides de 128 ticks. Cependant, ils n’ont pas précisé s’il s’agirait d’une suite autonome ou d’un port direct vers Source 2. Quoi qu’il en soit, le jeu devrait avoir une optimisation et des graphismes améliorés par rapport à CS:GO, bien que le moteur de jeu 2014 ne soit que légèrement plus récent.

Une question pressante concernant la sortie d’un nouveau Counter-Strike est qu’adviendra-t-il de l’ancienne version ? Avec le nombre toujours élevé de joueurs sur CS:GO et l’élément esport compétitif à prendre en compte, le passage à une version radicalement plus récente pourrait être délicat. Lewis souligne qu’historiquement, Valve a emprunté deux voies à cet égard.

L’une consiste à faire fonctionner les deux versions côte à côte pendant un certain temps, comme c’était le cas avec l’original Counter-Strike et CS: GO, laissant essentiellement les jeux s’affronter pour les joueurs. La deuxième option serait d’adopter l’approche de Dota 2 lorsque les développeurs l’ont porté sur Source 2, les laissant fonctionner simultanément avant de finalement fusionner les joueurs dans la nouvelle version.

Maintenant pour l’obligatoire, « n’oubliez pas de prendre votre sel ». Valve et Hidden Path sont silencieux. Ni l’un ni l’autre n’a annoncé quoi que ce soit officiellement, et vous ne pouvez jamais savoir à quel point les entretiens avec des sources anonymes sont fiables à moins que vous ne soyez celui qui réalise l’entretien. Cependant, nous devons attendre et le découvrir puisque la version bêta serait lancée dans quelques semaines seulement.



