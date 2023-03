Cities: Skylines II annoncé, lancé plus tard cette année sur PC et consoles

Quelque chose à espérer : le développeur Colossal Order a annoncé la suite tant attendue de son célèbre simulateur de construction de ville. Dans Cities: Skylines II, les joueurs auront la possibilité de concevoir et de construire la ville de leurs rêves. La bande-annonce d’annonce de deux minutes et changement comportait principalement des visuels non liés au gameplay avec une narration qui la fait ressembler davantage à un simulateur de dieu, mais peut-être que Colossal Order cherche simplement à mettre en évidence les nombreux éléments que les joueurs seront chargés de gérer.

En effet, une description sur la page d’accueil du jeu indique que Skylines II mettra à l’épreuve vos capacités de socket de décision avec une simulation approfondie et une économie vivante. La suite promet également un système de transport entièrement réalisé, de nombreuses options de construction et des capacités de modding avancées.

Le premier Cities: Skylines a atterri en 2015 sur PC et a aidé à combler un trou laissé par le redémarrage désastreux de SimCity par EA quelques années plus tôt. La simulation a été un succès auprès des joueurs, obtenant un score de 85 sur Metacritic et un score utilisateur de 8,7 sur 10.

Colossal Order a suivi avec une multitude de packs d’extension et de DLC qui ont itéré collectivement sur le jeu de base, le transformant en quelque chose qui était presque méconnaissable de l’original (dans le bon sens), et a amené le jeu sur des plates-formes supplémentaires. Au printemps dernier, Colossal Order avait vendu plus de 12 millions d’exemplaires du jeu sur toutes les plateformes. Rien que l’année dernière, le jeu a accueilli plus de 5,5 millions de nouveaux joueurs.

Le mois dernier, l’éditeur Paradox Interactive a annoncé une version remasterisée de Cities: Skylines pour PlayStation 5 et Xbox Series. Le jeu remis à neuf est sorti le 15 février, offrant une foule de mises à niveau optimisées pour les consoles de génération actuelle, y compris plus de tuiles à construire pour créer de plus grandes villes, des performances graphiques améliorées, un nouveau panneau de contrôle environnemental pour ajuster la météo et l’heure de la journée et un nouvel outil de sélection rapide. .

Cities: Skylines II devrait sortir plus tard cette année sur PlayStation 5, Xbox Series, Game Pass et PC via Steam. Le prix n’a pas été révélé, mais vous pouvez ajouter le jeu à votre liste de souhaits sur Steam.

