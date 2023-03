Selon le portail Defense Express, des fragments de cette bombe ont été retrouvés autour de Tchernihiv, une ville ukrainienne située entre Kiev et la frontière avec la Biélorussie.

Le code est UPAB-1500B. Il s’agit d’une bombe planante et d’après les informations qui ont été publiées, il semble également qu’il s’agisse de l’une des plus grosses bombes jamais larguées par l’armée russe depuis le début du conflit avec l’Ukraine. La bombe entière pèse 1 500 kilogrammes mais la donnée la plus importante concerne le poids de la tête explosive qui dépasse la tonne : concrètement, on parle de 1 010 kilogrammes.

La nouvelle a été publiée par le portail Defence Express, un magazine qui traite de l’actualité militaire, des armements et des tactiques de guerre. De là, il a également été repris par l’édition ukrainienne de la Pravda, l’un des principaux journaux de Kiev. L’utilisation de l’UPAB-1500B a été confirmée par un certain nombre de fragments trouvés dans la zone proche de Tchernihiv, une ville ukrainienne à mi-chemin entre Kiev et la frontière biélorusse.

Comment fonctionne l’UPAB-1500B

Cette bombe a été présentée pour la première fois en 2019 au MAKS, un meeting aérien qui se tient à quelques kilomètres de Moscou depuis 1992. La dernière édition a été organisée en 2021. C’est une bombe qui doit être transportée depuis un avion et qui peut être larguée jusqu’à 15 km d’altitude. Une fois libéré, l’UPAB-1500B peut parcourir jusqu’à 40 kilomètres. Il est développé par la société Tactical Armaments.

DÉFENSE EXPRESS | Un modèle de bombe UPAB-1500B

Malgré la distance à parcourir, c’est un appareil très précis. L’erreur circulaire probable (Cep), c’est-à-dire le rayon dans lequel au moins la moitié des projectiles du missile doivent tomber, est fixée à environ 10 mètres. Selon Defence Express, le problème est précisément celui-ci : la précision de la bombe combinée à sa capacité à se déplacer comme un planeur en font un grand danger pour les défenses ukrainiennes : « La menace élevée de l’utilisation de l’UPAB-1500B réside dans le fait que c’est un planeur, il est équipé d’un système inertiel et de navigation par satellite ».

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :