Modder annonce une batterie de 30 000 mAh sur un téléphone Samsung

WTF ? ! La technologie des téléphones d’aujourd’hui est à des années-lumière de celle de la fin des années 90 et du début des années 2000, mais l’un des avantages de cette époque plus simple était que les combinés duraient des jours sans avoir besoin d’être rechargés. Un Redditor a décidé d’ajouter cette fonctionnalité à un appareil Samsung moderne en le modifiant avec une batterie de 30 000 mAh, et ce qui lui manque en termes d’apparence, il le compense par une longue durée de vie.

Redditor u/Downtown_Cranberry44 a réalisé l’expérience de bricolage sur son Galaxy A32 5G. Il dispose déjà d’une batterie de 5 000 mAh, plus grande que la plupart des smartphones actuels, ce qui lui donne une journée complète ou deux d’utilisation avant d’avoir besoin d’être rechargée.

Mais Downtown_Cranberry44 en voulait plus. 9to5Google rapporte avoir remplacé la batterie de l’A32 par une version de 30 000 mAh composée de six cellules Samsung 50E câblées en parallèle. Ils estiment qu’il devrait offrir environ une semaine complète d’utilisation, bien qu’il faille sept heures massives pour le recharger. Le rédacteur en chef a déclaré que cela avait duré deux jours « jusqu’à présent ».

Le mod comprend des entrées pour les connexions USB-C, micro USB et Lightning, ainsi que deux ports de sortie USB-A pour charger d’autres appareils.

L’altération de la batterie n’est certainement pas l’accessoire de téléphone le plus attrayant. Il ajoute également environ une livre de poids et 1,1 pouce d’épaisseur, ce qui en fait un combiné lourd et charnu. Il y a aussi le problème d’obtenir le téléphone sur un vol américain car la TSA interdit les batteries d’une capacité supérieure à 27 000 mAh dans les avions. De plus, la taille et l’absence d’un boîtier approprié impliquent également des risques de fuite et de dommages accidentels à prendre en compte.

Il y a eu des efforts pour fabriquer des téléphones modernes avec des batteries massives dans le passé. Energizer a dévoilé le prototype Power Max P18K Pop au Mobile World Congress 2019. Le successeur du Power Max P16K Pro, qui était exposé l’année précédente, contenait une énorme batterie de 18 000 mAh. Toute l’attention a conduit à une campagne de financement participatif qui n’a permis de collecter que 15 005 dollars pour atteindre l’objectif de 1,2 million de dollars, soit 99% de moins que son objectif.

