Skype est mis à jour avec de nouvelles animations pour les initiés

Malgré le fait que les chiffres ne sourient pas à Skype, le géant du logiciel continue de travailler sur sa plateforme. La version 8.95.76.207 est arrivée avec de nouvelles fonctionnalités et de nombreuses corrections de bugs et améliorations. Cependant, la dernière version de Skype est actuellement en cours de déploiement pour les initiés. La dernière version de Skype propose de nouvelles fonctionnalités pour toutes les plateformes, y compris les mobiles et les ordinateurs de bureau.

Skype lance une nouvelle animation sur les smartphones

Skype 8.95.76.207 est livré avec une nouvelle animation d’écran d’accueil avec le nouveau logo Skype sur Android. La nouvelle expérience de lancement apparaît lorsque vous lancez l’application et restera visible jusqu’à ce que le contenu de l’application soit affiché. Cependant, il est limité aux utilisateurs d’Android uniquement. En dehors de cela, les initiés bénéficient également d’un support pour le nouveau AI Bing sur toutes les plateformes.

Le nouveau Bing AI dans l’application indique que vous pouvez discuter avec lui, tout comme vous discutez avec quelqu’un sur Skype. Bing sur Skype est comme l’expérience de chat Bing. En d’autres termes, vous pouvez tout lui demander et il vous répondra dans les moindres détails pour vous aider. Si vous êtes dans une discussion de groupe, vous pouvez également @mentionner Bing et demander tout ce que vous voulez savoir, et il vous montrera les résultats dans la discussion de groupe elle-même.

Si vous êtes un Skype Insider sur Mac, la dernière version d’Insider prend mieux en charge la barre tactile. Vous pouvez désormais rechercher le contrôle d’un appel à partir de la barre tactile du MacBook. Plusieurs options de contrôle de recherche seront disponibles dans la barre tactile macOS pour les utilisateurs. , y compris activer/désactiver le son, basculer la vidéo et mettre fin à l’appel. Outre ces modifications, Skype Insiders bénéficie également de corrections de bugs et d’améliorations dans la dernière mise à jour. Vous pouvez obtenir plus d’informations ci-dessous.

Microsoft déploie la dernière version de Skype Insider de manière échelonnée, de sorte que les modifications seront apportées aux utilisateurs au cours des prochains jours au lieu de toutes le même jour.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :