ZTE Nubia Pad : tablette avec de la vraie 3D sans lunettes

L’avatar de James Cameron a déclenché le battage médiatique autour de la 3D stéréoscopique en 2009 – même s’il s’agissait d’un feu de paille au lieu d’une véritable révolution cinématographique.

Cependant, la technologie n’a pas complètement disparu. Les films de cinéma tels que « Dune – Der Wüstenplanet » ou diverses adaptations comiques de Marvel continuent de miser sur la profondeur spatiale afin de convertir davantage l’un ou l’autre euro au box-office. Il y avait aussi une console de jeu portable, la Nintendo 3DS, qui utilisait la 3D sans lunettes comme argument de vente.

Parce qu’il n’y a pas de vraie photo de produit du studio ici, nous montrons simplement la présentation 3D du Nubia Pad. (Photo : ZTE)

ZTE souffle le même klaxon. Le fabricant chinois de smartphones proposera prochainement le Nubia Pad 3D, doté d’un effet 3D qui fonctionne sans lunettes.

Les données clés de la tablette se lisent également assez raisonnablement : un écran de 12,4 pouces avec une résolution de 2 560 x 1 600 pixels à un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le cœur du processeur est un Snapdragon 888 vif, qui est pris en charge par 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de mémoire flash.

Un slot microSD est disponible pour l’extension de la mémoire, et la grande batterie de 9 070 mAh devrait fournir du jus pour quelques heures de fonctionnement.

ZTE NubiaPad 3D Dimensions / poids : nb / nb Processeur / unité graphique : Snapdragon 888 / Adreno 660 Affichage : écran Retina 12,4 pouces avec IPS, 2560 x 1600 pixels RAM : 8 Go / Mémoire flash : 128 Go, 256 Go – extensible via carte microSD Caméra : à l’arrière 2 caméras grand angle de 16 MP chacune / 2 caméras selfie de 8 MP chacune, qui sont également utilisées pour le suivi de la tête Équipement : 1 x USB-C 3.1 (Gen2) / WLAN / Bluetooth Système d’exploitation : Android 12L Batterie / autonomie : 9 070 mAh / non spécifié

Tout en 3D !

Le point culminant, cependant, est clairement l’affichage 3D. Ceci est essentiellement basé sur la technologie des lentilles lenticulaires, qui a également aidé la Nintendo 3DS susmentionnée à créer une véritable image 3D.

Les appareils 3DS offraient ce que ZTE vend désormais de nouveau : la 3D sans lunettes. (Photo : Nintendo)

Devant l’écran proprement dit, il y a une feuille composée de nombreuses lignes de lentilles parallèles disposées verticalement – comme vous le savez grâce à la règle lenticulaire de vos années d’école.

Seulement à la différence que les lentilles ne sont pas disposées horizontalement (c’est pourquoi les motifs de la règle se sont déplacés). Au lieu de cela, ils sont collés verticalement à l’écran afin que vos yeux gauche et droit reçoivent les informations d’image qui créent finalement l’effet de profondeur.

Afin de toujours focaliser l’image sur le spectateur, l’avant du ZTE Nubia Pad 3D dispose de deux caméras selfie qui enregistrent également les mouvements de la tête.

Deux capteurs identiques de 16 MP sont également installés à l’arrière pour permettre des photos 3D. Cependant, on ne sait pas si cela peut également être imprimé en tant qu’image 3D.

Le ZTE Nubia Pad convertit les images 2D en 3D

Le contenu 3D commercialisé comme un temps fort est soit natif, c’est-à-dire préfabriqué. Bien qu’il n’y ait qu’une poignée de films et d’applications conçues pour une clientèle aussi spéciale.

Le Nubia Pad 3D a un design remarquablement discret – le « wow » est à l’écran. (Photo : ZTE)

« Pas de problème », pense ZTE et donne au Nubia Pad 3D une autre fonction qui donne ensuite un effet de profondeur au contenu 2D plat. Selon le matériel source, cela fonctionne plus ou moins bien et dépend fortement des algorithmes et des performances du processeur brut.

Ce dernier est susceptible d’être présent avec le Snapdragon 888, mais ZTE doit réussir à intégrer correctement le logiciel dans l’Android 12L préinstallé.

Dans l’ensemble, le ZTE Nubia Pad 3D semble être une tablette utilisable qui combine un matériel décent et un système d’exploitation raisonnablement à jour en dehors des images de profondeur. L’affichage 3D pourrait bien sûr être la cerise sur le gâteau de la tablette, mais il se lit actuellement comme une fonctionnalité de guerre-nice-can-but-gone.

Car il n’est pas certain que ZTE continuera à travailler sur les conversions 3D, les applications ou même les jeux après le lancement sur le marché. Et c’est ce qui différencie une tablette de niche avec une fonction de taquinerie de la Nintendo 3DS qui a finalement réussi. Parce qu’il devait proposer des jeux 3D en masse afin de justifier l’effet 3D en tant que fonctionnalité.

ZTE sortira le Nubia Pad 3D le 11 avril 2023 au prix de plus de 1 000 euros. On ne sait toujours pas si l’appareil viendra également en Allemagne.

