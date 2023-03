De nouvelles données sur la mission DART de la NASA confirment les capacités de déviation des astéroïdes de la Terre

Pourquoi c’est important : Après l’impact réussi du vaisseau spatial de la NASA sur Dimorphos, les chercheurs analysent toujours les données pour trouver de nouvelles informations sur les conséquences de l’impact. Des études récemment publiées confirment comment (et pourquoi) l’orbite de l’astéroïde a été modifiée plus que prévu par les calculs initiaux.

La mission DART (Double Asteroid Redirection Test) de la NASA a été notre première tentative de déviation d’un objet céleste en lançant et en faisant s’écraser un vaisseau spatial sur un astéroïde, et cette mission a été un succès retentissant. L’orbite d’un petit astéroïde appelé Dimorphos a été modifiée beaucoup plus que prévu, et maintenant les scientifiques découvrent les raisons en étudiant la mine de données recueillies au cours de l’expérience.

Dimorphos est en orbite autour d’un objet plus grand appelé Didymos, et aucun des deux ne constitue une menace pour la Terre. Cependant, d’autres astéroïdes ou comètes pourraient devenir une menace pour notre planète. Une mission comme DART peut fournir à la communauté scientifique toutes les données nécessaires pour préparer une « stratégie de défense planétaire » vraiment efficace basée sur la déviation des impacts.

La collision du vaisseau spatial DART avec la surface de Dimorphos a raccourci l’orbite de l’astéroïde de 33 minutes, car l’astéroïde orbite désormais autour de Didymos en moins de 11 heures et demie. Quatre nouvelles études sur l’impact ont été publiées dans le numéro de mars du magazine Nature, soulignant à quel point la quantité et les propriétés physiques des éjectas (les débris expulsés des impacts) ont joué un rôle déterminant dans l’obtention de ce résultat plus élevé que prévu.

Le recul et l’éjecta créés par l’impact ont contribué de manière significative à la modification de l’orbite de Dimorphos, selon un article. Un deuxième article estime que le matériau expulsé de la surface de l’astéroïde a contribué au changement de quantité de mouvement d’un facteur compris entre 2,2 et 4,9. Un autre article souligne comment le matériau éjecté a formé une queue semblable à une comète derrière Dimorphos, transformant l’objet en un astéroïde dit « actif ».

Selon Tony Farnham, chercheur principal à l’Université du Maryland (UMD), les nouveaux articles ne sont que les « tout premiers résultats sur la mission DART à publier », et des dizaines d’études sont toujours en cours. Les scientifiques doivent mieux comprendre « l’impact et les implications » du DART du point de vue de la défense planétaire, alors qu’ils découvrent des « phénomènes plus intéressants » concernant la mission.

Derek Richardson, professeur d’astronomie à l’UMD et chef du groupe de travail (Workgroup) d’enquête DART, a déclaré que même si nous ne pouvons pas encore arrêter les ouragans ou les tremblements de terre, nous avons finalement appris qu' »avec suffisamment de temps, d’avertissement et de ressources », nous pouvons définitivement empêcher un impact d’astéroïde. . Un changement relativement faible de l’orbite de l’astéroïde suffirait, a confirmé la mission DART, pour empêcher « une destruction à grande échelle de se produire sur notre planète ».

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :