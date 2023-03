Spotify lance son DJ fait avec l’intelligence artificielle : « Il saura quoi te jouer »

L’intelligence artificielle de la plateforme commentera et présentera les chansons choisies en fonction de nos écoutes. Ce sera comme avoir une radio personnalisée.

Spotify a également sauté dans le train de l’intelligence artificielle (IA) en présentant son AI DJ, qui « vous connaît si bien, vous et vos goûts musicaux, qu’il peut choisir quoi jouer pour vous ». Il ne se contente pas de sélectionner les chansons, il parle, commente, raconte. L’IA générative d’OpenAi a été formée en s’appuyant sur des enregistrements et des textes d' »experts de la musique, de professionnels de la culture, de conservateurs de données [e] scénaristes ». Cela fonctionne comme ceci : une fois que vous appuyez sur le bouton AI Dj, vous pouvez accéder aux listes de lecture créées spécialement pour nous. Spotify en fait déjà un peu, en scrollant sur l’accueil on retrouve en effet la « Discovery Week », la « Create for you » ou encore « Your favorite mixes » et aussi la revue des artistes les plus écoutés. D’autre part, toute la stratégie de Spotify s’est construite autour du concept de « musique personnalisée ».

AI Dj n’est donc pas seulement un moyen de surfer sur la vague de l’intelligence artificielle mais aussi de personnaliser une expérience pourtant collective dans son ADN : la radio. La sélection se fera grâce à toutes les données de notre écoute qu’elle ingère, ce sera comme avoir une radio personnelle construite spécifiquement sur vos chansons préférées. L’aspect positif, qui a fait la renommée de Spotify dans le monde, est toujours le même au final : rendement maximum, coût minimum. Appuyez simplement sur play pour tirer quelque chose dans l’oreille qui plaira à coup sûr. D’un autre côté, l’inconvénient est d’être piégé dans des bulles d’écoute qui isolent les utilisateurs dans l’enceinte de leurs propres goûts. Bref, AI Dj fait un clin d’œil à la radio mais la dépouille d’un de ses grands mérites : la possibilité de découvrir quelque chose de nouveau.

Comment fonctionnera AI Dj de Spotify

En plus d’introduire la voix qui agit comme un ciment entre une chanson et une autre, AI Djs peut également être dirigé en envoyant des commentaires à l’intelligence artificielle, en effet les utilisateurs pourront redresser les playlists proposées en demandant d’intégrer de nouveaux genres ou de remplacer artistes. Pour l’instant, seule la version Beta est disponible pour les utilisateurs Premium aux États-Unis et au Canada, on ne sait pas encore quand elle arrivera en Italie. La voix personnelle de DJ a été créée par technologie vocale par Sonantic AIune startup acquise par Spotify en 2022. Les utilisateurs qui ont expérimenté l’AI Dj ont déclaré que son timbre rappelle Xavier « X » Jernigan, La voix historique de Spotify.

« Le commentaire sur chaque artiste est similaire, l’ordre dans lequel les utilisateurs reçoivent le commentaire est unique et basé sur les habitudes d’écoute de chaque utilisateur », a-t-il expliqué. Emilie Galloway, responsable de la conception des produits pour Spotify Personalization. Il y aura donc des phrases types qui seront cependant modélisées sur la base des chansons en séquence. «Nous avons des experts du genre qui connaissent la musique et la culture de fond en comble. Et personne ne connaît mieux la scène musicale qu’eux », a déclaré l’attaché de presse de Spotify.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :