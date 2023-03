Flatpak pourrait devenir une boutique d’applications universelle pour les systèmes Linux

Pourquoi c’est important : Linux est devenu l’épine dorsale de nombreux standards technologiques et produits logiciels. Dans l’espace de bureau traditionnel, cependant, le Core open source est tout sauf un succès. Si la suggestion d’un magasin d’applications « universel » pour les distributions Linux est suffisamment prise en charge, les choses pourraient changer rapidement.

Certaines personnes influentes de la communauté open source font pression pour l’adoption d’un magasin d’applications unique pour les systèmes d’exploitation basés sur Linux. Le magasin serait construit sur Flatpak, un utilitaire populaire de déploiement de logiciels et de gestion de packages, et il pourrait offrir aux clients la même approche conviviale pour laquelle d’autres magasins d’applications populaires sur le marché grand public sont connus.

Repérée par Steven Vaughan-Nichols de ZDnet, la proposition d’un magasin d’applications Linux universel basé sur Flatpack est hébergée par le projet d’incubation technologique d’Eric Schmidt, Plaintext Group, et signée par le président de la fondation GNOME, Robert McQueen, l’ancien directeur exécutif de GNOME et chef de projet Debian, Neil McGovern, et le président de la communauté KDE, Aleix Pol.

L’objectif principal de la proposition est de « promouvoir la diversité et la durabilité » dans la communauté des ordinateurs de bureau Linux en « ajoutant des paiements, des dons et des abonnements » à la boutique d’applications Flathub. Flathub est le référentiel d’applications standard pour Flatpak, un projet décrit comme un « service indépendant du fournisseur » pour le développement et le déploiement d’applications Linux.

Flatpak a été choisi comme magasin d’applications Linux universel potentiel car l’outil peut déjà fonctionner sur pratiquement n’importe quelle distribution Linux, ou même dans le sous-système Windows pour Linux. L’utilitaire offre un environnement sandbox conçu pour exécuter des applications indépendamment du reste du système, une approche « conteneurisée » qui offre aux développeurs un moyen plus simple de créer, de fournir et de mettre à jour leurs produits logiciels.

Les partisans de l’App Store universel affirment qu' »un écosystème d’applications sain est essentiel au succès du bureau OSS », afin que les utilisateurs finaux puissent « faire confiance et contrôler » leurs données et leurs plates-formes de développement sur l’appareil qu’ils utilisent. Flathub a été construit conjointement par la fondation GNOME et KDE, et ce n’est pas le seul magasin d’applications disponible dans le monde Linux.

Cependant, des solutions alternatives telles que Snaps de Canonical sont sous le contrôle d’une seule société et ne sont pas conçues comme une boutique d’applications Linux universelle dès le départ. Canonical a récemment décidé que ni Ubuntu, ni les autres distributions basées sur Ubuntu (Kubuntu, Lubuntu, etc.), n’apporteront leur support officiel à Flatpak. Cependant, les utilisateurs peuvent ajouter manuellement l’outil après avoir installé le système d’exploitation.

En plus de fournir un magasin d’applications universel pour l’ensemble du monde Linux, les partisans de Flatpak souhaitent également « encourager la participation à l’écosystème d’applications Linux » et supprimer les obstacles financiers qui empêchent une participation diversifiée. Pour cette raison, les promoteurs prévoient d’ajouter une nouvelle façon d’envoyer des dons et des paiements via Stripe au cours de cette année.

