Téléviseurs Bravia XR : le produit phare de Sony en 2023 n’est pas OLED

Les téléviseurs modernes dotés de la technologie mini-LED ne sont en aucun cas inférieurs aux téléviseurs OLED actuels en termes de qualité. Au contraire : la consommation d’énergie est en partie inférieure et il n’y a pas non plus d’effets de brûlure désagréables. Le fait que Sony ait choisi Mini-LED comme modèle haut de gamme pour les modèles 2023 de la série Bravia XR présente un autre avantage : même le plus grand téléviseur haut de gamme, le X95L avec une diagonale de 85 pouces, devrait être moins cher qu’un OLED comparable.

Le Bravia XR X95L est un téléviseur haut de gamme – avec mini-LED. (Photo : Sony)

Onirique Bravia XR sans OLED – idéal pour les jeux

Le Bravia XR X95L est un rêve pour les passionnés de technologie et les joueurs qui pourraient également posséder une PlayStation 5. Parce qu’il existe des fonctions de jeu spéciales telles que la cartographie des tons avec HDR automatique et même un mode d’écran de genre automatique. Les paramètres peuvent être sélectionnés rapidement et facilement dans le nouveau menu de jeu.

Autre aspect important pour les jeux, mais aussi pour d’autres supports : grâce à l’écran LCD et à plus de 1 600 zones de gradation (modèle 65 pouces) pour un éclairage optimal de la dalle, le X95L devrait être plus lumineux que les OLED. Vous pouvez également compter sur de forts contrastes. À titre de comparaison : le Sony X95K de l’année dernière avait également des mini LED, mais seulement 432 zones de gradation (modèle 65 pouces).

Autres temps forts :

HDMI 2.1 avec 4K/120 images par seconde, VRR, ALLM

Dolby Vision (pour les jeux), IMAX Enhanced, Netflix Adaptive Calibrated Mode et Dolby Atmos

Bravia Cam pour les chats vidéo et le réglage dynamique de la qualité de l’image et du son

Système d’exploitation Google TV avec de nombreuses applications et Google Assistant

Haut-parleurs tweeter supplémentaires pour un son clair

Points forts – pas seulement du XR X95L

Sinon, le Bravia XR X95L s’appuie techniquement sur les mêmes atouts que les autres modèles 2023, à savoir les séries X90L, A95L et A80L. Selon Sony, ce sont :

Cognitive Processor XR : Par rapport à l’année précédente, la puce améliorée dispose d’une nouvelle technologie pour la réduction du bruit et l’amélioration de l’affichage du mouvement. Il peut également mieux contrôler le rétroéclairage, ce qui est particulièrement important pour les mini LED avec leurs nombreuses zones. Les voiles légers doivent ainsi être minimisés.

Audio : Une simple synchronisation avec une barre de son Sony (HT-A7000, HT-A5000, HT-A3000) permet un son spatial à 360°. Le X95L dispose également d’un Acoustic Multi Audio+ amélioré pour un son surround plus convaincant.

Bravia Core : L’offre de streaming de Sony est préinstallée. Lorsque vous achetez un téléviseur, vous obtenez des crédits que vous pouvez dépenser pour des films.

Sony a également amélioré les angles de vision et réduit les reflets sur le XR X95L. Oui, et le téléviseur a l’air vraiment chic aussi. Le modèle haut de gamme mini-LED est prévu dans les tailles 65, 75 et 85 pouces.

Il s’agit de la gamme 2023 de la gamme Bravia XR. (Photo : Sony)

Alternative OLED égale : Bravia XR A95L

Le Bravia XR X95L concurrence le Bravia XR A95L qui dispose d’une dalle QD-OLED et séduit donc naturellement ceux qui préfèrent cette technologie avec ses niveaux de noir exceptionnels. Mais : L’A95L est « uniquement » disponible avec une diagonale de 55, 65 ou 77 pouces.

Un aspect du QD-OLED qui devrait à nouveau séduire les gamers : le multi-view. Ainsi, vous pouvez jouer à un jeu et regarder une soluce en même temps. Une bonne idée.

Pour les cinéphiles, en revanche, le support DTS:X, que seul l’A95L propose, est plus attractif.

L’A95L impressionne par QD-OLED – et aussi par des valeurs de luminosité élevées. (Photo : Sony)

Et il ne faut pas oublier : grâce au « Quantum Dot », QD-OLED est capable d’obtenir une meilleure luminosité que les panneaux OLED ordinaires. Comparé au modèle de l’année dernière, le Sony A95K, le A95L aurait une luminosité des couleurs environ 200 % plus élevée. Cela se rapproche déjà des écrans LCD et peut certainement les dépasser. Des tests devraient montrer si c’est vraiment le cas.

Mini LED ou QD OLED ? Et maintenant?

Personnellement, je suis d’avis que la mini-LED n’est pas nécessairement meilleure que la QD-OLED, mais les différences devraient être marginales dans cette classe. Mais : seul le X95L est disponible en 85 pouces et sera probablement un peu moins cher que le modèle 77 pouces de la série A95L – même si Sony n’a pas encore annoncé de prix. Cela indique : Plus de diagonales, une technologie presque identique (sauf pour la dalle, bien sûr), des coûts moindres. Et cela fait du X95L le produit phare le plus attrayant de la gamme de téléviseurs Sony 2023 pour moi.

La mini-LED est loin d’être hors de propos et peut également résister à l’OLED. (Photo : Sony)

Si vous flirtez avec un nouveau téléviseur Sony XR et que vous ne voulez pas faire de compromis, les gammes X90L, X85L, X80L, X75WL et A80L ne sont pas vraiment à débattre. La grande question ne serait finalement que : Mini-LED ou QD-OLED ?

Sony prévoit d’annoncer les prix et les dates de sortie dans les prochaines semaines.

