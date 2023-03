La Chine est en tête des États-Unis dans la recherche de 37 technologies critiques sur 44, selon un groupe de réflexion

En un mot: l’administration Biden pourrait limiter la capacité de la Chine à fabriquer des puces avancées, mais selon un groupe de réflexion indépendant, la nation asiatique est toujours en avance sur les États-Unis en ce qui concerne la recherche dans 37 des 44 technologies cruciales et émergentes, y compris IA, défense et domaines clés de la technologie quantique.

Insider rapporte que l’Institut australien de politique stratégique (ASPI), basé à Canberra, estime que la Chine a une « avance époustouflante » sur les États-Unis en matière de recherche à fort impact dans la majorité des domaines technologiques critiques et émergents.

ASPI énumère certains des domaines où la Chine est en tête des États-Unis comme la défense, l’espace, la robotique, l’énergie, l’environnement, la biotechnologie, l’intelligence artificielle, les matériaux avancés et les domaines clés de la technologie quantique.

Le groupe de réflexion note que pour certaines de ces technologies, les dix principaux instituts de recherche sont basés en Chine et génèrent collectivement neuf fois plus d’articles de recherche à fort impact que le pays classé deuxième, qui est généralement les États-Unis. Ce qui pourrait être particulièrement inquiétant pour l’Amérique, c’est que deux domaines où la Chine excelle vraiment sont la défense et les technologies liées à l’espace. ASPI écrit que les progrès de la Chine dans les missiles hypersoniques à capacité nucléaire ont pris les États-Unis par surprise en 2021.

Comment la Chine est-elle si loin devant ? Une partie est due aux talents importés. Le rapport note qu’un cinquième de ses articles à fort impact sont rédigés par des chercheurs ayant suivi une formation de troisième cycle dans un pays des Cinq Yeux (Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni et États-Unis). Cependant, la plupart des progrès de la Chine proviennent d’une conception délibérée et d’une planification politique à long terme par le président Xi Jinping et ses prédécesseurs.

Les effets à court terme de l’avance de la Chine pourraient la voir s’emparer de l’approvisionnement mondial de certaines technologies critiques, tandis que l’impact à long terme pourrait permettre à l’État autoritaire d’acquérir plus d’influence et de pouvoir à l’échelle mondiale.

L’ASPI recommande que les gouvernements du monde entier collaborent pour rattraper la Chine. Il recommande les visas technologiques, le « shoring d’amis » et les subventions de R&D entre alliés. Il note également les avantages d’un financement accru pour ces secteurs et suggère aux gouvernements d’envisager de restreindre les mouvements de chercheurs experts dans certains domaines, car « le recrutement de personnel pour diriger des programmes de recherche, par exemple, sur les technologies pertinentes pour la défense dans des États antagonistes pose un problème évident. menace pour la sécurité nationale d’un pays ».

Dans des nouvelles connexes, il a récemment été signalé que des entreprises chinoises remplissaient des entrepôts avec des équipements de fabrication de puces en vue de nouvelles restrictions à l’exportation par les États-Unis et d’autres pays. Nous avons également entendu dire qu’il prévoyait de lancer 13 000 satellites pour supprimer et espionner Starlink.

