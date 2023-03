Windows 11 (build 22621.1391 et 22623.1391) atteint le canal Insider Beta

Nous revenons un autre lundi beaucoup plus tard que d’habitude, nous vous apportons les nouvelles de la chaîne Windows Insider Beta. Dans ce cas, il s’agit de la mise à jour 22621.1391 et 22623.1391, où elles n’apportent pas de nouvelles nouvelles et n’apportent que de nouvelles corrections de bugs aux fonctions existantes.

Build 22623.1391 = Nouvelles fonctionnalités activées par défaut.

Build 22621.1391 = Nouvelles fonctionnalités désactivées par défaut.

Quoi de neuf dans la build 22624.1391

Améliorations de l’accès vocal

La page d’aide des commandes de l’application Voice Access a été entièrement repensée pour en faciliter l’utilisation et la compréhension. La barre de recherche permet aux utilisateurs de trouver rapidement des commandes et les différentes catégories fournissent des conseils supplémentaires. Chaque commande a maintenant une description et des exemples de ses variations, ce qui la rend plus facile à comprendre et à utiliser.

Vous pouvez accéder à la page d’aide des commandes depuis Aide > Afficher toutes les commandes dans la barre d’accès vocal ou utiliser la commande vocale « que puis-je dire ».

Veuillez noter que la page d’aide repensée de l’application dans l’accès vocal peut ne pas inclure toutes les commandes et les informations supplémentaires peuvent être inexactes. Nous prévoyons de le mettre à jour dans les futures versions. Pour une liste complète des commandes d’accès vocal et des informations supplémentaires à leur sujet, nous vous recommandons de consulter les informations de Microsoft.

L’accès vocal est disponible dans les dialectes anglais : nous avons étendu l’accès vocal pour prendre en charge d’autres dialectes anglais, tels que l’anglais – Royaume-Uni, l’anglais – Inde, l’anglais – Nouvelle-Zélande, l’anglais – Canada, l’anglais – Australie.

Lorsque vous activez l’accès vocal pour la première fois, vous serez invité à télécharger un modèle vocal pour activer la reconnaissance des données vocales sur l’appareil. Si Voice Access ne trouve pas de modèle vocal correspondant à votre langue d’affichage, vous pouvez utiliser l’accès vocal anglais – américain.

Vous pouvez toujours changer la langue en accédant à Paramètres > Langue dans la barre d’accès vocal.

Correctifs pour Build 22621.1391 et Build 22624.1391

Cette mise à jour améliore la fiabilité de Windows après l’installation d’une mise à jour.

Correction d’un problème de dernier vol du canal bêta qui empêchait le centre de notification, les paramètres rapides et les listes de raccourcis de la barre des tâches de fonctionner pour certains initiés.

Problèmes connus pour les builds 22621.1391 et 22624.1391

accès vocal

