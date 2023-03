Alienware annonce un moniteur 500 Hz aux côtés d’un clavier, d’un casque et d’une souris sans fil

Qu’est-ce qui vient de se passer? Le géant du PC Alienware a annoncé une multitude de nouveaux produits qui pourraient faire battre le cœur des joueurs et, dans le cas du moniteur, leurs portefeuilles pleurer. En plus de quelques casques, du premier clavier de jeu sans fil de la société et d’une souris sans fil, la filiale de Dell a dévoilé un moniteur 500 Hz au prix de 829,99 $.

À partir de cet écran, l’Alienware AW2524H de 24,5 pouces a un taux de rafraîchissement de 480 Hz qui est overclocké à 500 Hz. Comme avec la plupart des moniteurs qui atteignent ces types de vitesses fulgurantes, il a une résolution maximale de 1080p, bien qu’il utilise un IPS plutôt que le panneau TN habituel, qui devrait offrir une meilleure précision des couleurs et des angles de vision.

Le moniteur est également livré avec G-Sync et Reflex Analyzer de Nvidia, la certification Vesa DisplayHDR 400, un rétroéclairage RVB personnalisable et un support de casque qui se retire sur le côté.

Côté port, l’Alienware AW2524H est livré avec deux entrées USB-A (5 Gbit/s), deux prises audio 3,5 mm, un connecteur DisplayPort 1.4 et deux ports HDMI 2.1. L’entrée DP est nécessaire pour atteindre ce taux de rafraîchissement de 500 Hz – HDMI est limité à « seulement » 240 Hz. Le moniteur sera lancé le 21 mars pour 829,99 $

Ce n’est pas le premier moniteur 500Hz. En mai, Nvidia a utilisé son discours d’ouverture Computex 2022 pour révéler un moniteur Asus avec le même taux de rafraîchissement, bien que celui-ci utilise un panneau TN. Cependant, la société affirme maintenant avoir overclocké le ROG Swift Pro PG248QP à 540 Hz. Pas encore de mot sur le prix, mais il devrait être lancé au deuxième trimestre.

Ailleurs, Alienware a annoncé le clavier mécanique de jeu sans fil tri-mode AW920K. Il utilise des commutateurs Cherry MX Red et des touches PBT à double socket. Il existe des fonctionnalités telles qu’un interrupteur à bascule et un cadran programmables, un anti-ghosting, une charge magnétique à encliquetage, des commutateurs Cherry et un roulement à clé N. Il se connecte à un appareil via un dongle USB-C sans fil 2,4 GHz, Bluetooth 5.1 ou un câble paracord USB-A vers USB-C détachable, qui ressemble beaucoup à l’Asus ROG Azoth (révision à venir). Le clavier d’Alienware sera mis en vente au troisième trimestre pour 289,99 $.

Il existe également une version sans clé du clavier AW920K en blanc lunaire, au prix de 159,99 $.

Viennent ensuite les casques. Alienware lance des versions filaires et sans fil, toutes deux avec des bandeaux coulissants de 45 mm et des oreillettes en mousse à mémoire de forme recouvertes de tissu. La version sans fil utilise des drivers de 40 mm, est livrée avec le support Dolby Atmos et a une autonomie de 30 heures. Il est disponible maintenant pour 160 $. Le casque filaire offre des fonctionnalités similaires, se connectant via USB ou un port 3,5 mm. Il coûte 100 $ et sera lancé le 14 avril en Amérique du Nord et en Chine et le 19 mai dans d’autres parties du monde.

Enfin, il y a la souris de jeu sans fil Alienware AW610M. Disponible dans les couleurs « Lunar Light » et « Dark Side of the Moon », la souris dispose d’un capteur optique de 26 000 DPI, de sept boutons programmables et d’un éclairage RVB à trois zones. Les utilisateurs bénéficient de 140 heures d’utilisation entre les charges, et il peut être chargé rapidement en cinq minutes pour dix heures d’utilisation. Il est disponible aux États-Unis aujourd’hui pour 99 $.

