Parce qu’Elon Musk a déclaré que Tesla n’aurait pas de modèles budgétaires en 2023

La société a présenté ses plans pour l’avenir, mais n’a rien dit sur le modèle 3 et la version budgétaire, le modèle 2.

Cela a laissé tout le monde sans voix. Le Tesla Investor Day 2023, qui s’est tenu hier (ce soir pour l’Italie), devait marquer les directives de l’entreprise pour la nouvelle année. Cependant, Elon Musk n’a pas publié de détails dans le flux en direct, un peu de fumée, de bonnes intentions et de nombreuses choses à moitié dites.

Le modèle 3 n’a pas été présenté, ni la version à faible coût, le modèle 2, présenté (il devrait coûter 25 000 $). Pendant les trois heures de direct, Elon Musk et les dirigeants des divisions les plus importantes de l’entreprise ont raconté l’avenir de l’entreprise avec beaucoup de rhétorique et de détails techniques. Le grand objectif répété par tous comme un mantra est de réduire les coûts de production. Une manœuvre qui doit aller de pair avec la transition verte vers des sources renouvelables.

Tesla se tourne vers les énergies renouvelables

« Le monde va évoluer vers une économie basée sur l’énergie durable » a commencé Musk, « je suis un peu inquiet par l’intelligence artificielle », la nouvelle technologie le « stresse », il estime que c’est « assez dangereux », et puis tout simplement pas ça l’intéresse car « ça ne peut pas nous aider à construire des voitures à court terme ». Désormais, selon Musk, il faut viser autre chose : une transition énergétique basée sur « l’économie énergétique durable ».

Pour Musk, un monde qui fonctionne à l’énergie durable ne peut être atteint qu’en procédant à une électrification complète des transports. Et sa recette est d’installer des piles partout. Même les grands navires et avions devront voyager de manière durable. Si tout se passe comme prévu (c’est-à-dire que des milliards sont investis), Musk a déclaré que le monde pourrait devenir plus vert d’ici 2050. « Il existe une voie claire vers l’énergie durable sur Terre », a déclaré Musk. « Cela ne nécessite pas la destruction des habitats naturels. Cela ne nous oblige pas à être austères et à cesser d’utiliser l’électricité et à rester froid ou quoi que ce soit. 10 000 milliards de dollars d’investissements seront nécessaires pour parvenir à l’avenir durable imaginé par Musk : « Ce n’est pas un grand nombre par rapport à l’économie mondiale ».

La stratégie du nouveau plan de réduction des coûts

Pas d’annonces officielles, de modèles exposés ou de délais de lancement. Du modèle 2, nous savons seulement qu’il sera produit non seulement en Chine mais également dans la nouvelle Gigafactory qui ouvrira au Mexique. Elon Musk n’a pas voulu dévoiler de dates, et a expliqué qu’il sera présenté lors d’un événement créé spécifiquement pour montrer de nouveaux produits.

Les ingénieurs de Tesla, qui ont pris la parole avec Musk, ont expliqué comment les nouveaux processus et technologies d’assemblage que Tesla appliquera permettront de réduire de moitié les coûts de production. Ceux-ci incluent des presses giga capables d’assembler des voitures plus rapidement, moins d’étapes de peinture et une chaîne d’approvisionnement allégée et efficace. La société a appelé la stratégie « Unboxed Process » pour la construction du véhicule.

L’importance de l’Investor Day pour l’action Tesla

Pour Musk, Tesla Investor Day est un rendez-vous crucial pour gagner la confiance de ses investisseurs, surtout au vu des performances de l’année dernière. Certes, les actions Tesla n’ont jamais été un titre régulier, en janvier 2022 et avril 2022 elles avaient subi des effondrements importants, puis en décembre il y a eu un effondrement sans précédent. Début janvier, l’action Tesla a enregistré la pire performance de la journée dans le S&P 500, l’indice qui rassemble les 500 entreprises américaines à la plus forte capitalisation boursière.

Il n’y a pas une cause unique à la performance des actions Tesla en bourse, certainement l’entreprise doit faire face à un ralentissement de la production dans les usines en Chine, qui sont également fermées à plusieurs reprises en raison des politiques strictes contre le Covid-19. En effet, l’usine de Shanghai a réduit sa production, les délais de livraison d’une Tesla se sont resserrés et les stocks ont augmenté comme jamais auparavant. Et puis, après l’achat de Twitter, Elon Musk, en partie à cause des licenciements, en partie à cause de politiques douteuses et ses mèmes et messages souvent déplacés n’aident même pas, il a certainement perdu des points, influençant également la tendance de Tesla sur le marché. Au cours des dernières semaines, la cotation en Bourse a augmenté, depuis le pic négatif du 6 janvier, elle a entamé une nette reprise. La hausse a aussi gonflé les actifs d’Elon Musk, qui a reconquis le titre d’homme le plus riche du monde, dépassant Bernard Arnault, magnat du luxe à la tête de la marque LVMH.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :