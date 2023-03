Intel pourrait rattraper la part de marché des GPU dédiés d’AMD – selon Intel

Vue d’ensemble : les données financières du quatrième trimestre 2022 ont été sombres pour plusieurs secteurs de l’industrie technologique, mais de nouvelles données indiquent que l’entrée d’Intel dans l’espace des cartes graphiques dédiées n’a pas échoué. Cependant, la signification des chiffres dépend de votre confiance dans les rapports d’Intel et de votre vision du marché dans son ensemble.

Le rapport Q4 2022 de Jon Peddie Research (via Tom’s Hardware) pour le marché des GPU dédiés indique qu’Intel a atteint une part de marché similaire à AMD, bien que Nvidia domine toujours. Si les chiffres sont fiables, ils suggèrent un effort de première année réussi de Team Blue.

Team Green est toujours le maître incontesté des GPU dédiés, avec 82% du marché au dernier trimestre. Cependant, quelques mois seulement après le lancement des cartes graphiques Arc Alchemist, Intel apparaît dans le rapport avec une part de marché de 9 %, la même qu’AMD. Par rapport au même trimestre en 2021, Team Blue a mangé la moitié du marché de Team Red, mais Nvidia a accru sa domination.

Cependant, le chef du groupe de recherche Jon Peddie prend les chiffres d’Intel avec un grain de sel. La part de marché de 9 % provient des estimations et des ASP de la société, que Peddie considère comme des données souples. AMD aurait pu encore avoir des ventes unitaires plus élevées qu’Intel au dernier trimestre. Bien que seule une poignée de cartes AMD apparaisse dans les récentes enquêtes sur le hardware Steam, aucune carte Arc Alchemist n’a encore émergé.

Les ventes totales de GPU dédiés au quatrième trimestre 2022, qui comprennent les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les ordinateurs embarqués, ont atteint 13 millions d’unités, soit une chute d’environ 50 % par rapport aux 26 millions de GPU vendus au quatrième trimestre 2021. Cette chute est plus forte que les baisses d’une année sur l’autre de d’autres secteurs comme les processeurs et les GPU totaux (qui incluent les iGPU (graphiques intégrés), où Intel domine toujours avec une part de marché de 72%).

La baisse des expéditions de PC a entraîné le marché des cartes graphiques l’année dernière malgré les lancements de produits des trois fournisseurs. Les clients ont critiqué les GPU haut de gamme GeForce RTX 4000 de Nvidia pour leurs prix scandaleusement élevés. Pendant ce temps, AMD n’a réussi à sortir ses cartes phares Radeon RX 7000 que juste avant la fin de l’année, de sorte que leur impact s’enregistre à peine sur les graphiques du quatrième trimestre 2022. Les deux sociétés devraient lancer plus d’entrées grand public dans leur dernière série de GPU cette année.

Même si Team blue n’a pas encore rattrapé AMD, la société a confirmé qu’il s’agissait d’un objectif à court terme. Dans un podcast récent, Intel Fellow Tom Petersen a reconnu qu’il ne pouvait pas toucher à Nvidia tel qu’il est actuellement, mais espère lancer une véritable concurrence avec AMD. Petersen a également mentionné la prochaine série de GPU de suivi d’Intel – Arc Battlemage – affirmant que la société souhaite accroître sa part de marché en augmentant la valeur des modèles grand public. Les dernières rumeurs indiquent que Battlemage pourrait être lancé en 2024.

