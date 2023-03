Dell lance de nouveaux ordinateurs portables XPS 15 et 17, un ordinateur de bureau XPS avec processeur Intel de 13e génération et Nvidia RTX série 40

En bref : la dernière actualisation du hardware XPS de Dell semble bonne sur le papier, mais toutes les configurations ne seront pas disponibles au lancement, et les étiquettes de prix sont alléchantes. Pourtant, les derniers ordinateurs portables et de bureau axés sur la productivité de la société contiennent des caractéristiques puissantes telles que les processeurs Intel de 13e génération et les solutions graphiques Nvidia RTX 4000 Series.

Cette année, le Mobile World Congress a été rempli d’annonces de la part de grands fabricants de téléphones tels que Samsung, Xiaomi, Realme, Oppo, Nokia, Motorola et le spin-off Honor de Huawei. Il y a même un regain d’enthousiasme pour l’infrastructure réseau 5G qui a vu des entreprises non télécoms comme Intel, Qualcomm et AMD présenter leurs solutions basées sur des normes ouvertes définies par logiciel.

Ce fut également l’occasion pour des entreprises comme Dell de dévoiler des ordinateurs portables et des ordinateurs de bureau pré-construits destinés aux professionnels et aux entreprises. Plus particulièrement, le fabricant a mis à niveau les composants internes de son hardware XPS le plus populaire, notamment les ordinateurs portables XPS 15 et 17 ainsi que le bureau XPS.

Les nouveaux ordinateurs portables présentent une esthétique similaire à leurs prédécesseurs de l’année dernière. D’une part, la société a poussé la conception mince et légère au point où la portabilité et la qualité de construction sont comparables ou même meilleures que celles des MacBook. D’autre part, il y a eu des plaintes concernant des problèmes thermiques de la part d’utilisateurs qui s’attendaient à mieux d’appareils coûtant bien au-delà de 1 000 $.

Heureusement, les ordinateurs portables Dell XPS 15 et XPS 17 de cette année sont équipés de processeurs mobiles Intel Raptor Lake de 13e génération censés être plus économes en énergie et de cartes graphiques mobiles Nvidia RTX 4000 ou Intel Arc. Les deux appareils peuvent être configurés avec des processeurs Core i5, i7 ou i9 Raptor Lake-H, 64 gigaoctets de RAM DDR5-4800 et jusqu’à un RTX 4070 (ou Arc A370M) pour le modèle 15 pouces ou jusqu’à un RTX 4080 pour le grand frère de 17 pouces.

Le nouveau bureau XPS peut être configuré avec jusqu’à un processeur Intel Core i9-13900K, jusqu’à 64 gigaoctets de RAM DDR5 et jusqu’à une carte graphique Nvidia RTX 4090, bien que vous ayez bientôt la possibilité de choisir un AMD équivalent à la place . Sinon, vous bénéficiez d’une grande évolutivité et même d’un refroidissement liquide, si vous souhaitez emprunter cette voie.

Les trois appareils sont livrés avec Windows 11 préinstallé, mais une chose à noter est que toutes les configurations matérielles ne seront pas disponibles au lancement. Dell prévoit d’améliorer la disponibilité tout au long de ce printemps. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des caractéristiques de la gamme XPS 2023 de la société.

Ordinateur de bureau Dell XPS Dell XPS 15 Dell XPS 17 CPU Core i5-13400, configurable jusqu’au Core i9-13900K Core i5-13500H, configurable jusqu’au Core i9-13900H Core i5-13500H, configurable jusqu’au Core i9-13900H GPU Jusqu’à un Nvidia RTX 4090 ou AMD RX 7900 XTX Nvidia RTX 4050, configurable jusqu’à un Nvidia RTX 4070 ou Intel Arc A370M Nvidia RTX 4050, configurable jusqu’à un Nvidia RTX 4080 RAM 2 emplacements/ Jusqu’à 64 Go de mémoire DDR5-4800 Jusqu’à 64 Go de mémoire DDR5-4800 Jusqu’à 64 Go de mémoire DDR5-4800 Stockage Jusqu’à deux SSD NVMe de 4 To et quatre disques durs mécaniques Jusqu’à deux SSD NVMe de 4 To Jusqu’à deux SSD NVMe de 4 To Connectivité Sept ports USB-A, deux ports USB-C, un lecteur de carte SD, Ethernet, audio 7.1 Deux ports USB-C/Thunderbolt 4, un lecteur de carte SD, une socket casque, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Quatre ports USB-C/Thunderbolt 4, un lecteur de carte SD, une socket casque, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Afficher Vois ici Jusqu’à 15,6 pouces, écran tactile OLED 3456 × 2160 Écran tactile LCD jusqu’à 17 pouces 3840 × 2400 Pouvoir Jusqu’à un bloc d’alimentation de 1000 watts Batterie 86Wh Batterie 97Wh Prix ​​de départ 2 849 $ 2 949 $ 3 399 $

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :