La prochaine console Nintendo devrait sortir fin 2024

En bref : Nous avons entendu beaucoup de spéculations et de rumeurs sur la prochaine console de Nintendo. Selon un nouveau rapport, les fans attendront un peu avant qu’il n’arrive : fin 2024. Que ce soit un Switch 2, un Switch Pro ou autre chose reste inconnu.

La Nintendo Switch a connu un succès phénoménal depuis son lancement en 2017. En moins de six ans, elle s’est vendue à plus de 122 millions d’unités, ce qui en fait la troisième console la plus vendue de tous les temps. Les discussions sur un successeur ont augmenté récemment, et la dernière affirmation provient d’un rapport d’Ampere Analysis.

Le rapport se concentre sur les dépenses de consommation dans l’industrie des jeux vidéo et examine les ventes unitaires de chaque console majeure. Il contient également une brève référence à une nouvelle console Nintendo qui devrait être lancée vers la fin de 2024.

Le mois dernier a apporté plus de nouvelles d’un successeur potentiel de Switch d’une source improbable. Les fichiers d’acquisition Microsoft Activision du gouvernement britannique mentionnaient brièvement l’abonnement Nintendo Switch Online (NSO), qui propose des jeux rétro et des titres Game Boy. Il indique que NSO n’est disponible que sur la Nintendo Switch et un autre appareil, dont le nom est expurgé dans le rapport. Beaucoup pensent que cette machine sans nom est une future console Nintendo.

S’exprimant sur le podcast The Digital Foundry Direct Weekly en décembre, John Linneman a déclaré qu’un Switch Pro était prévu par Nintendo mais annulé, en partie par crainte qu’il ne devienne une autre situation Wii U – c’est-à-dire à la suite d’une console réussie avec un flop total. Il pense cependant qu’un Switch 2 de nouvelle génération (ou quel que soit son nom), contenant éventuellement le SoC Tegra T239 de Nvidia, DLSS et d’autres fonctionnalités, arrivera après 2023.

Tout cela n’est pas encore confirmé, bien sûr; une affirmation est qu’une Nintendo Switch améliorée arrivera dès cet hiver.

NOUVELLE FUITE GÉANTE Une fuite de 4chan qui a correctement prédit tout ce qui a été révélé aujourd’hui affirme que de nouveaux modèles de Nintendo Switch seront publiés cette année le long de la deuxième partie et que le jeu aura des améliorations graphiques pour cela. Nous avons vérifié que cette fuite est réelle. pic.twitter.com/oWbnK9N176 – Centro LEAKS (@CentroLeaks) 27 février 2023

Le rapport d’Ampere Analysis révèle également que les dépenses mondiales pour les consoles ont diminué de 7,8 % en glissement annuel en 2022 pour atteindre 56,2 milliards de dollars, tandis que les revenus des jeux ont diminué de 9,3 % pour atteindre 32,6 milliards de dollars. Ce fut une bonne année pour Sony, qui a pris une part de marché majoritaire de 45 % pour tout l’argent dépensé pour les jeux de console, le hardware et les services, aidé par la PlayStation 5 atteignant une base d’installation de 30 millions. La Xbox Series X / S, quant à elle, devrait avoir des ventes à vie de 18,5 millions.



