La barre des tâches de Windows 11 reçoit Bing alimenté par l’IA, ainsi que les onglets du Bloc-notes et la possibilité de lier votre iPhone

En bref : Une grande nouvelle mise à jour est maintenant disponible pour les utilisateurs de Windows 11, avec des améliorations de la qualité de vie et une nouvelle intégration de Bing qui la rend plus conforme à la direction générale de l’industrie technologique où tout est plus ou moins imprégné d’IA .

Ceux d’entre vous qui ont eu la chance de tester la nouvelle fonctionnalité de chat Bing alimentée par ChatGPT au cours des dernières semaines sont sans aucun doute familiers avec la façon dont elle fournit des réponses détaillées et convaincantes à une variété de questions auxquelles il est possible de répondre en utilisant les vastes étendues d’informations. disponible sur le net. Vous pouvez désormais accéder à cette même fonction de recherche directement depuis la barre des tâches de Windows 11, et cela sera mis en évidence dans la zone de recherche ainsi que dans le menu déroulant de recherche pour les personnes qui installent la dernière mise à jour.

Plus tôt ce mois-ci, Microsoft a intégré des fonctionnalités similaires dans le navigateur Web Edge avec des fonctionnalités telles que Chat et Compose. Le premier est utile pour extraire des éléments clés d’un rapport financier, par exemple, ou pour comparer des données provenant de diverses sources. La seconde peut aider les utilisateurs à générer des listes, des e-mails et des publications sur les réseaux sociaux en donnant à l’IA quelques invites sur ce qu’il faut écrire, le ton à utiliser, etc.

Microsoft affirme que le champ de recherche de Windows 11 est utilisé par « plus d’un demi-milliard de personnes de manière régulière », ce qui explique pourquoi il souhaite l’utiliser comme moyen de promotion de Bing par rapport aux services de recherche Web concurrents. La société cherche également à intégrer des fonctionnalités de type ChatGPT dans les applications Office, bien que nous n’ayons pas de calendrier clair sur le moment où cela arrivera pour le grand public.

Cela dit, la dernière mise à jour de Windows 11 ne se limite pas à l’intelligence artificielle. Par exemple, vous pouvez maintenant utiliser un aperçu de l’application Phone Link qui vous permet de lier un PC Windows à un iPhone. L’intégration sera plus limitée par rapport aux appareils Android, mais vous pourrez lire et envoyer des messages via iMessage, répondre aux appels et synchroniser les notifications.

La liaison de votre iPhone sera d’abord accessible aux Windows Insiders dans les canaux Dev, Beta et Release Preview et devrait devenir généralement disponible dans les mois à venir. Les utilisateurs d’Android qui possèdent un téléphone Samsung bénéficient également de nouvelles fonctionnalités d’intégration telles que la possibilité de synchroniser une session de navigateur avec un PC Windows ou d’activer le point d’accès du téléphone à partir du menu déroulant Wi-Fi sur Windows 11.

Quelque chose qui sera immédiatement disponible pour tous les utilisateurs est un menu déroulant de widgets amélioré qui inclut désormais Phone Link, Xbox Game Pass, ainsi que des widgets de sociétés comme Meta et Spotify. Mais plus important encore, les personnes qui utilisent un 2-en-1 bénéficieront d’une expérience tactile plus raffinée avec une barre des tâches pliable qui s’adapte en présence ou en l’absence d’un clavier.

Snipping Tool et Notepad ont également été améliorés, bien que ce dernier soit un peu bogué pour le moment. Maintenant, il y a un support d’onglet dans le Bloc-notes, mais soyez prudent lorsque vous en ouvrez plusieurs instances car en fermer une les fermera toutes. Snipping Tool, que vous pouvez facilement appeler avec la touche Win + Maj + S, peut désormais enregistrer n’importe quelle partie sélectionnée de votre écran.

Les autres améliorations notables de la dernière mise à jour de Windows 11 sont les nouveaux paramètres d’économie d’énergie pour les ordinateurs portables, le prise en charge de l’affichage braille et l’accès vocal pour les applications. L’expérience Microsoft Teams intégrée facilite la prévisualisation de votre vidéo ou le passage à un appel, et l’application Quick Assist a été remaniée pour aider votre famille et vos amis à résoudre des problèmes techniques.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :