Salesforce, qui vient de licencier 8 000 travailleurs, verse au « conseiller créatif » Matthew McConaughey 10 millions de dollars par an

Pourquoi c’est important : De nombreux travailleurs de l’industrie technologique ont récemment été licenciés, en raison d’une surembauche pendant les fermetures et d’un ralentissement économique mondial. Devenir chômeur est une pilule amère, et il est encore plus déprimant d’apprendre que votre ancienne entreprise paie un acteur hollywoodien des millions de dollars par an pour agir en tant que conseiller créatif.

Selon le Wall Street Journal, citant des personnes proches du dossier, Salesforce, qui a déclaré en janvier qu’il devait licencier 8 000 travailleurs, verse à la star d’Interstellar Matthew McConaughey 10 millions de dollars par an pour son rôle de « conseiller créatif et présentateur de télévision ». Le rapport ne mentionne pas quand le contrat a commencé.

Le PDG de Salesforce, Marc Benioff, a annoncé le mois dernier que la société rejoignait les nombreuses autres entreprises technologiques en licenciant du personnel. Le co-fondateur a déclaré: « C’est malheureux que vous deviez dire au revoir à des gens qui, dans de nombreux cas, sont vos amis et avec qui vous entretenez des relations. Mais, en fin de compte, le succès de l’entreprise doit être primordial. »

McConaughey est apparu dans une publicité Salesforce diffusée lors du Super Bowl de l’année dernière qui visait les entreprises qui envisagent l’espace extra-atmosphérique et le métaverse comme les prochaines frontières de l’humanité. McConaughey a reçu 5 millions de dollars pour l’annonce, ce que Benioff a déclaré être un petit changement par rapport à une masse salariale de plus de 70 000 employés – bien qu’il y ait 8 000 travailleurs de moins à payer ces jours-ci.

McConaughey n’est pas la seule célébrité payée par Salesforce. Le musicien et producteur Will.i.am, qui est impliqué dans l’industrie technologique depuis des années – malgré ses nombreux produits qui ont échoué – est souvent impliqué aux côtés de McConaughey dans des réunions de stratégie commerciale chez Salesforce, à la grande surprise des autres participants. Selon une personne familière avec la haute direction de l’entreprise, cependant, il ne s’agissait que de discussions informelles.

Le Financial Times écrit que leur présence s’explique par la solide compréhension de Will.i.am de la technologie et le rôle de McConaughey dans la publicité de Salesforce.

Benioff n’est pas étranger à la controverse. Lors d’une réunion générale pour discuter des licenciements massifs de l’entreprise le mois dernier, il a affirmé que le personnel n’avait pas le même niveau de productivité et de performance qu’en 2020, avant la pandémie. Il a pointé du doigt les travailleurs à distance, les nouvelles embauches effectuées au plus fort de Covid-19 et les jeunes employés.

