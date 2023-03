Nvidia lance RTX Video Super Resolution pour améliorer la qualité de la vidéo en streaming

Qu’est-ce qui vient de se passer? Nvidia a lancé un nouvel outil de mise à l’échelle de l’IA conçu pour améliorer la résolution effective et la qualité globale des vidéos en ligne. Baptisé RTX Video Super Resolution (VSR), le nouvel outil exploite la puissance des GPU GeForce RTX séries 40 et 30 pour mettre à l’échelle le contenu vidéo de résolution inférieure jusqu’à 4K. Nvidia a déclaré que l’IA est capable de supprimer les artefacts de compression, y compris les blocs, les bandes sur les zones planes, les artefacts de sonnerie autour des bords et le nettoyage des détails à haute fréquence tout en améliorant la netteté et la clarté globales, le tout en un seul passage.

Selon le fabricant de GPU, près de 80 % de la bande passante Internet actuelle est constituée de vidéo en streaming et 90 % de celle-ci est diffusée en qualité 1080p ou inférieure. C’est très bien pour les appareils à faible résolution ou les téléviseurs plus anciens qui ne prennent pas en charge 4K, mais lorsqu’ils sont affichés sur un ordinateur avec un écran haute résolution, l’image résultante est souvent douce ou floue.

La société l’a comparé à mettre une paire de lunettes de vue pour « mettre le monde au point ».

Le modèle de réseau neuronal de Nvidia a été formé sur « d’innombrables » images à différentes résolutions et niveaux de compression afin qu’il sache comment gérer correctement tous les types de contenu. Une première version de cette même technologie a fait ses débuts sur le téléviseur Shield en 2019, mais elle ciblait principalement l’utilisation dans le salon. Les utilisateurs de PC sont assis beaucoup plus près de leurs écrans, la technologie a donc dû être améliorée pour produire un niveau de traitement et de raffinement plus élevé.

RTX VSR est disponible dès maintenant dans le cadre du dernier driver GeForce Game Ready et nécessite un GPU RTX 4000 ou 30 Series. Cela fonctionne avec la plupart des contenus diffusés dans Microsoft Edge et Google Chrome, nous dit-on. Assurez-vous de disposer des dernières versions de votre navigateur respectif, car le prise en charge de la technologie n’a été ajoutée que récemment.

Avec tout en place, ouvrez simplement le panneau de configuration Nvidia, dirigez-vous vers « ajuster les paramètres d’image vidéo », recherchez la section « Amélioration vidéo RTX » et cochez la case super résolution. La fonctionnalité propose actuellement quatre niveaux de qualité, allant du plus faible impact sur les performances au plus haut niveau d’amélioration.

