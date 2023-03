Le moniteur incurvé QD-OLED 34 pouces 175 Hz de MSI arrive enfin en mars

En bref : MSI a annoncé que le moniteur incurvé QD-OLED de 34 pouces qu’il a dévoilé au Computex l’année dernière sera disponible le mois prochain. Le MSI MEG 342C contient plusieurs caractéristiques convaincantes, notamment une résolution de 3 440 x 1 440 (21: 9), un taux de rafraîchissement de 175 Hz, une courbe de 1 800R et une luminosité d’environ 1 000 nits pour la visualisation de contenu HDR.

Le moniteur de MSI a attiré beaucoup d’attention lors de sa présentation à Taiwan l’année dernière. Il rejoint le nombre croissant d’excellents moniteurs que nous avons vus récemment qui combinent la technologie des points quantiques avec un panneau OLED. MSI affirme que ce mélange offre la meilleure qualité d’image avec un contrôle parfait de l’éclairage des pixels qui présente une véritable scène noire.

Le MSI MEG 342C peut atteindre une luminosité maximale d’environ 1 000 nits et possède la certification DisplayHDR True Black 400. Pour les joueurs, il existe un taux de rafraîchissement de 175 Hz et un temps de réponse de 0,1 ms. Il prend également en charge le VRR à synchronisation adaptative pour les utilisateurs de cartes graphiques AMD et Nvidia.

MSI fait la promotion de la précision des couleurs du moniteur. Il couvre les gammes de couleurs 97,8 % Adobe RVB, 99,3 % DCI-P3 et 139,1 % sRGB, et est calibré en usine avec un Delta E inférieur à 2.

En ce qui concerne les ports, le MSI MEG 342C est livré avec deux entrées HDMI 2.1 – certains nouveaux moniteurs que nous avons vus récemment n’offrent que HDMI 2.0, donc celui-ci devrait également plaire aux utilisateurs de consoles. Il dispose d’un DisplayPort, de quatre ports USB 3.2 Gen 1 Type-A et d’un port USB Type-C avec alimentation jusqu’à 65 W. Il dispose également de ports d’entrée micro et de casque.

MSI indique que les expéditions devraient commencer début mars, mais la société n’a pas annoncé de prix pour le MSI MEG 342C. À titre de comparaison, l’excellent Dell Alienware AW3423DWF, un moniteur OLED de 34 pouces 3440 x 1440 avec un taux de rafraîchissement maximal de 165 Hz, une courbure de 1800R et la certification DisplayHDR True Black 400, lancé avec un prix de 1 100 $.

Le moniteur de MSI est l’un des nombreux QD-OLED que nous avons vus cette année. En plus du modèle Alienware susmentionné, il y en avait deux de Philips qui mesurent 34 pouces et 42 pouces.

