Pensez-vous que les modèles OnlyFans vous parlent? À l’intérieur du marché du bavardage : « Être payé pour répondre aux clients »

Les profils OnlyFans suivis par des milliers de personnes ne fonctionnent pas seuls. Les créateurs embauchent des intermédiaires qui parlent aux clients et les convainquent de dépenser plus d’argent pour acheter plus de contenu. Nous avons été à l’intérieur des chats où ces « bavards » sont recrutés et formés.

« Salut, je veux ouvrir une chaîne sur OnlyFans, tu discuterais pour moi, n’est-ce pas ? J’ai parlé à d’autres créateurs et ils m’ont dit que c’était comme ça ». J’attends, trois minutes plus tard la réponse arrive : « Salut, oui. , et une fois les plaisanteries passées, on les pousse à s’exciter et à acheter autant de contenu que possible. possible ».

Le message a été envoyé par Giorgi_00. Elle n’est pas un modèle OnlyFans, mais elle prétend généralement l’être. La machine à gagner de l’argent fonctionne comme ça. Les modèles ne discutent pas, si vous avez beaucoup de fans, il est impossible de répondre à tout le monde. Ainsi, à leur place, des hommes s’étalent sur le canapé toute la journée en écrivant des choses comme « Voulez-vous une photo de moi nue ? », « Avez-vous envie de me fesser », « Si vous vous abonnez à la chaîne Vip, je ferai du contenu anal pour vous ». De l’autre côté, il y a d’autres hommes, ceux qui lisent et paient.

Nous sommes entrés dans le monde souterrain des bavards embauchés par des créateurs. Nous leur avons parlé, d’abord en prétendant être des modèles intéressés à les embaucher, puis en endossant le rôle d’aspirants écrivains fantômes à la recherche d’informations sur un travail encore peu connu. Nous avons découvert une véritable science du bavardage complète avec des manuels qui enseignent comment presser le plus d’argent possible.

Le service de chat sur OnlyFans

Pour mieux comprendre comment fonctionne le service, nous avons écrit à Giorgi_00, qui a une petite agence de bavardage à Tbilissi, ouverte il y a environ un an et demi avec deux autres gars pour gérer les comptes des modèles. Nous lui avons expliqué que nous aimerions ouvrir un profil OnlyFans et nous avons besoin d’experts qui peuvent divertir nos clients et surtout nous faire gagner un maximum d’argent. « Ça marche pour tout le monde comme ça », a-t-il immédiatement insisté,« Les filles OnlyFans n’envoient pas de messages personnels, les gars comme moi sont payés par les clients même s’ils ne le savent pas ». Les bavards, les bons, arrivent à entrer dans le personnage, la routine est toujours un peu la même. Vous démarrez une conversation, puis proposez du matériel, des photos, des vidéos, voire du contenu personnalisé. Si le client s’éternise, il se met à presser, le but est toujours et un seul : monétiser. « Nous augmentons significativement les revenus de chaque profil ».

Netcost-security.fr.IT | Informations pour le service offert en tant que bavardage

Des centaines de messages arrivent chaque jour à toute heure, rendant impossible pour un créateur de pouvoir répondre et satisfaire les clients. C’est ainsi que les bavardages entrent en jeu. Giorgi_00 explique : « Chatter n’est pas que chatter, il y a ceux qui répondent comme un bot mais ça ne marche pas beaucoup, j’aide aussi les créateurs à créer du nouveau contenu. Au final, je suis comme un agent du service client qui parle aussi aux fans. » Certains profils utilisent de vrais bots, donc des systèmes automatisés qui gèrent les tickets de demande, mais ce n’est pas une bonne méthode pour monétiser, il faut des êtres humains qui, cachés derrière des claviers, jouent le rôle de créateurs. « Nous créons de vrais scripts pour les clients, et nous sommes trois à gérer un profil, il faut être actif 24h/24 et 7j/7 et aussi tenir compte des fuseaux horaires ». On lui demande ce qui se passe si des clients demandent un contenu violent ou qui finit par être offensant : « Très simple si vous avez du matériel de ce type on essaie de le leur vendre sinon on essaie de ne pas encourager ce type de sexting ». Nous remercions Giorgi_00 et lui disons que nous y réfléchirions.

Netcost-security.fr.IT | Informations sur le service offert en tant que nègre

Comment amener les clients à débourser le plus d’argent possible

Pour augmenter les profits, il existe différentes tactiques, des mots justes, des phrases fixes, des descriptions de contenu pour attirer les clients. Et puis c’est toujours une augmentation, pour vous pousser à en vouloir plus à chaque fois et donc à payer. Pour découvrir les astuces nous nous sommes inscrits sur un Chaîne Telegram éduquant les bavards en herbe. Il existe plusieurs astuces, dont certaines très simples « adressez-vous toujours à eux en les appelant cher, doux, bébé », à créer immédiatement avec un contact intime. Ensuite, par exemple, il est nécessaire de catégoriser les clients en catégories. « Slave est une liste où s’ajoutent des fans qui ont tendance à obéir », lit le groupe, il est essentiel de profiler les clients pour que « les propositions de contenus soient envoyées aux bonnes personnes », il clôt le message par « nous n’envoyons pas d’emails avec satisfait comme un esclave si nous ne savons pas qui il est ».

TÉLÉGRAMME | Manuel pour monétiser le bavardage

Ils recommandent également des formats qui fonctionnent toujours, par exemple « Salut bébé, j’ai chaud en pantalon blanc, tu veux donner une fessée à mes fesses blanches ? » Une autre astuce recommandée sur le groupe de discussion est d’envoyer des « cadeaux ». Même ceux-ci sont clairement payés, et ils sont un leurre pour les contacts qui peuvent avoir cessé de répondre ou qui sont en contact moins fréquemment contenu payant à débloquer et écrivez quelques slogans en pièce jointe, comme « Regarde comme je suis méchant sur cette photo que je t’ai envoyée ». Sinon, la carte de l’amant blessé est jouée : « Pourquoi tu ne me demandes plus de photos ? Pourquoi n’ouvrez-vous pas cette vidéo ? Est-ce que je ne mérite pas votre attention ? Il y a aussi ceux qui encouragent une pousser sur les sentiments de culpabilité: « J’ai passé toute la journée à te faire cette vidéo anale, mais tu ne veux pas l’ouvrir, tu aimes un autre créateur ? ». Mais alors sur le groupe Telegram ils se recommandent : ce sont des modèles, adaptez-les bien à vos clients, personnalisez-les.

Netcost-security.fr.IT | Informations sur le service offert en tant que nègre

Il peut arriver que les prix soient trop élevés, alors « si un client dit qu’il ne peut pas s’offrir le cadeau car il est trop cher, il faut répondre : quel est ton budget bébé ? et après la réponse nous ajustons le prix ». Ci-joint il y a aussi un document où un coût est facturé pour chaque contenu, vous ne devez pas brader votre client donc « une vidéo comme celle-ci » et poster la capture d’écran d’un modèle à moitié nu « ne peut pas être vendu à moins de 25 euros ». Pour augmenter les prix, ils expliquent que le meilleur moyen est de savoir les faiblesses du ventilateur, « ne mentionnez pas le service payant, offrez-lui ce que vous savez qu’il veut et expliquez-lui que vous le faites spécialement pour lui », à ce stade selon le bavardage scientifique ils seront prêts à payer encore plus, dites simplement « tu sais que je ne le fais pas d’habitude » ou « c’est différent avec toi » ou « j’ai fait ça en pensant à toi ». Au final, les règles d’or sont toujours les mêmes : « Répondez sous 24h, convainquez le plus d’utilisateurs possible de souscrire à l’offre VIP, et RENDEZ-LES HORNY !! ».

La vie d’un écrivain érotique

Pour mieux comprendre comment cela fonctionne, nous avons également essayé de devenir des chatteurs professionnels. Trouver les annonces était assez facile, il y en a des tonnes, les descriptions de poste sont toutes similaires : « Votre travail quotidien consisterait à parler à des clients modèles, à leur parler gentiment et à établir de bonnes relations avec eux dans le but de les vendre contenu, demandez au modèle de donner un pourboire et de vendre autant que possible. Il y a toujours deux exigences : parler couramment l’anglais et avoir une bonne connexion, alors si vous avez aussi de l’expérience dans le secteur de la vente, tant mieux. Les conditions contractuelles ne sont pas bien comprises, sous la rubrique « tarif », les sites écrivent cela dépend de l’expérience (salaire + combien vous vendez), certains parlent plutôt de commissions sans préciser les pourcentages, d’autres écrivent « parlons des détails en privé ».

Parmi les candidats, il y a de tout. Des comptes anonymes aux surnoms improbables, et puis des étudiants parisiens en anthropologie qui veulent arrondir leur argent de poche, des ghostwriters professionnels avec des maîtres présumés en écriture créative, il y a aussi un internaute philippin qui dit « je n’ai pas d’expérience mais laissez-moi travailler et vous gagnerez » Je ne le regrette pas, je jure par le sang. » Chacun a des nationalités différentes : pakistanaise, canadienne, britannique, sud-africaine, turque, géorgienne. Après tout, c’est un travail à distance.

Netcost-security.fr.IT | Offre d’emploi en tant que chatteur sur OnlyFans

On écrit à Mayo86, on retrouve son contact dans une liste de discussion. Cette fois cependant, pour mieux comprendre comment fonctionne le travail, imaginons que nous sommes des aspirants écrivains fantômes qui veulent s’essayer au travail. Mayo86 est freelance, il répond aux annonces des agences, il s’est lancé dans le business. C’est un deuxième travail pour lui. « Parfois c’est un peu frustrant, mais c’est simple, il suffit de discuter, on s’emballe, très souvent on utilise des phrases toutes faites ». Mayo86 travaille sur appel, mais explique également que les agences « embauchent » des personnes qui peuvent discuter toute la journée. Il s’agit très souvent de travailleurs sous-payés provenant de pays du tiers monde. Comme cela arrive aux modérateurs ou aux étiqueteurs. La technique est la même, nous nous appuyons sur des agences d’Afrique, du Moyen-Orient ou d’Asie du Sud-Est, qui servent d’intermédiaires et recrutent du personnel rémunéré à deux euros de l’heure.

« J’ai commencé il y a quelques mois, je cherchais un travail en ligne, à la fin il faut écrire des trucs érotiques ». Je lui demande si le salaire est suffisant pour subvenir à ses besoins, il m’explique que si tu arrives à travailler pour une agence d’un certain type (pas celles qui cherchent de la main d’oeuvre dans le tiers-monde) ou à créer la tienne, oui, sinon c’est peu plus qu’une corvée. Ensuite le prestige du profil que vous gérez dépend aussi, plus le compte est connu plus les pourcentages sont élevés. Il est clair que de temps en temps des photos de parties intimes ou des messages harcelants arrivent « mais tu sais qu’ils ne te connaissent pas et ils ne te parlent pas, mais avec le profil que tu gères, donc tu arrives à t’en éloigner » Nous aussi avons essayé de proposer mais nous n’avons pas eu de réponse, alors nous avons demandé à Mayo86 pourquoi. tu es bon dans ce domaine, tu gagnes beaucoup d’argent.

Netcost-security.fr.IT | Conversation avec Mayo86

