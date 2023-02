L’USAF commence à implémenter la reconnaissance faciale sur une partie de sa flotte de drones

Pourquoi c’est important : L’US Air Force a commencé à implémenter la reconnaissance faciale dans ses drones autonomes. L’armée de l’air a l’intention d’utiliser la technologie pour la collecte de renseignements et comme support dans « d’autres missions ». Cependant, certains craignent que les États-Unis ne déploient des drones pour assassiner et que même les systèmes les plus sophistiqués ne soient toujours pas précis à 100 %.

La capacité supplémentaire provient de la société de technologie de longue date de Seattle, RealNetworks. Le nom semble probablement familier car c’est la même entreprise qui s’est lancée dans le streaming multimédia avant tout le monde. Vous vous souvenez peut-être du RealPlayer de la fin des années 1990 et de certaines des émissions en direct saccadées que le lecteur multimédia pouvait diffuser.

Depuis lors, RealNetworks s’est concentré sur l’apprentissage automatique et la reconnaissance faciale, en développant la plate-forme Secure Accurate Facial Recognition (SAFR) en 2018. New Scientist note qu’en 2021, RealNetworks a signé un contrat de défense de phase II de 729 000 $ avec le Pentagone pour adapter SAFR aux petites systèmes d’aéronefs sans driver (sUAS).

RealNetworks a rempli ce contrat à la fin de l’année dernière. En plus de voler eux-mêmes, la société affirme que les drones pourraient s’avérer utiles dans diverses situations, notamment les missions de sauvetage, la protection du périmètre et les opérations de recherche nationales. La technologie réduit également les risques pour le personnel de l’Air Force dans les situations de sécurité, en identifiant les visages avec une précision de 98,85 %.

« Nous voyons cela comme une opportunité incroyable de démontrer comment l’IA est un multiplicateur de force et peut être utilisée pour réduire les risques pour les forces de sécurité et les intervenants d’urgence », a déclaré Eric Hess, chef de produit senior SAFR, à Airforce Technology en 2021 après avoir remporté l’appel d’offres pour un terrain. -système de véhicule basé sur.

Les partisans de la technologie affirment qu’il est dangereux et contraire à l’éthique d’équiper des machines robotiques de la capacité d’appuyer sur une gâchette. De tels systèmes ne sont pas à l’abri d’une défaillance, et un véhicule autonome aveugle peut nuire à des innocents. Nous avons récemment vu ce problème renverser la décision du département de police de San Fransico d’autoriser les robots à exécuter une force létale dans des situations où la vie d’officiers ou de citoyens était menacée.

L’USAF affirme qu’elle ne fait pas voler de drones sans driver sans supervision humaine. À tout moment, les commandants peuvent demander aux opérateurs de donner des directives de retrait et d’autres ordres à un sUAS. Il est important de noter que même les drivers humains doivent recevoir un feu vert à moins que l’ennemi ne les ait déjà engagés dans un combat.

De plus, les avions sUAS ne sont pas les mêmes que les gros drones de combat. Ils ne sont pas beaucoup plus gros que leurs cousins ​​de qualité grand public (ci-dessus étant l’un des plus grands exemples). Bien qu’ils puissent être militarisés, leur petite taille limite leur utilité dans les rôles de combat, ils sont donc généralement utilisés dans les missions de support pour les tâches de reconnaissance et de patrouille.

RealNetworks entretient une relation continue avec l’armée de l’air. Le projet sUAS est le dernier contrat de la société avec la branche militaire. En plus de la mission du drone, la société a également accepté une commission en 2021 pour mettre en œuvre son système SAFR dans des véhicules terrestres sans driver. Les deux contrats faisaient partie du programme de recherche sur l’innovation dans les petites entreprises de l’USAF. Il a également obtenu deux emplois antérieurs de la phase II grâce au programme AFWERX d’une valeur de 1,9 million de dollars.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :