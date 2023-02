Lenovo dévoile un ordinateur portable à écran roulant au MWC 2023

Beaucoup de temps s’est écoulé depuis le dernier Mobile World Congress à Barcelone et, malgré le fait que nous soyons dans une ère plus continue, c’est toujours intéressant. Lenovo a voulu surprendre tous les participants avec un smartphone et un ordinateur portable avec des écrans extensibles. Quelque chose qui pourrait révolutionner l’industrie s’il avait un prix plus abordable.

Lenovo offre un aperçu de ses PC enroulables

Avec une approche différente, Lenovo nous présente comment ils imaginent la possibilité d’étendre les écrans pour certains scénarios. Et dans les deux cas, ils offrent un regard intéressant sur la façon dont la transformation des écrans pourrait influencer l’avenir des téléphones et des ordinateurs portables, et mettent en évidence les types de fonctionnalités qui pourraient être possibles une fois l’idée d’un écran comme un plat abandonnée. objet immobile.

Avant de parler de la caractéristique distinctive de ce concept d’ordinateur portable, il convient de noter à quel point l’appareil apparaît discret avant que son écran ne soit déplié. Lenovo avait l’appareil assis à côté de ses autres ordinateurs portables dans une salle de conférence, et pas un seul de la douzaine de journalistes présents n’a réalisé qu’il s’agissait d’autre chose qu’un ThinkPad standard. Dans sa forme non agrandie, il dispose d’un écran standard de 12,7 pouces avec un rapport d’aspect de 4:3. Tout change lorsque vous faites pivoter l’écran.

Tout cela change lorsque vous basculez un petit interrupteur à droite du châssis, à quel point vous entendez des moteurs vrombir et l’écran s’enroule. Cet interrupteur déclenche une paire de moteurs de l’ordinateur portable en action, tirant l’écran sous le clavier de l’ordinateur portable pour le soulever plus ou moins verticalement devant vous. C’est certes un processus lent sur cet appareil conceptuel (selon nos images, il semble qu’il faille un peu plus de dix secondes pour s’étendre complètement), mais à la fin, vous vous retrouvez avec un écran presque carré de 15,3 pouces avec un aspect 8:8 rapport 9. C’est comme avoir deux écrans 16:9 sur le même écran.

Un début à l’ère des appareils enroulables

L’appareil nous rappelle le téléviseur enroulable élégant (et très cher) de LG, qui est conçu pour s’enrouler lorsqu’il n’est pas utilisé. Seulement dans le cas de Lenovo, l’écran s’enroule dans le clavier de l’ordinateur portable au lieu d’une petite boîte, et il ne peut pas non plus s’enrouler complètement. Une fois complètement étendu, l’écran de l’ordinateur portable Lenovo présente un petit pli à l’endroit où il se repliait à l’origine sous le clavier. Mais là encore, c’est un prototype.

En termes de résolution, l’écran est de 2024 x 1604 en mode compact et de 2024 x 2368 lorsqu’il est complètement étendu. Donc, en théorie du moins, il est tout à fait utilisable sans avoir à étendre complètement l’écran. L’écran est fourni par Sharp, qui est également la société avec laquelle Lenovo a travaillé sur ses ordinateurs portables pliables ThinkPad X1. Samsung Display, son concurrent en matière d’affichage a également annoncé qu’il travaillait avec Intel sur les écrans enroulables. Mais votre prototype ne semble pas avoir de clavier.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :