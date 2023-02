Nokia change de logo pour la première fois en près de 60 ans pour se démarquer des smartphones

Qu’est-ce qui vient de se passer? Le géant finlandais des télécoms Nokia a annoncé que la société changeait de marque et, pour la première fois depuis près de six décennies, changeait de logo. Cette décision fait partie d’une stratégie visant à dissocier Nokia des smartphones, ce qu’elle n’a pas fait depuis une dizaine d’années.

À la veille du Mobile World Congress de Barcelone, Nokia a annoncé un nouveau logo d’entreprise composé de cinq formes différentes pour former le nom de l’entreprise. Le célèbre lettrage de couleur bleue d’antan a été remplacé au profit d’une gamme de couleurs qui changent en fonction de l’utilisation.

Le directeur général Pekka Lundmark a déclaré à Reuters : « Il y avait une association avec les smartphones et aujourd’hui, nous sommes une entreprise de technologie commerciale. »

Nokia n’a pas fabriqué de smartphones depuis le Nokia Lumia 1020 en 2013, l’année avant que Microsoft n’achète son activité de téléphonie mobile – et nous savons comment cela s’est passé. Microsoft a vendu son activité de téléphones polyvalents de marque Nokia à HMD Global en 2016.

En raison d’un accord de licence à long terme entre les sociétés, les téléphones portant le nom Nokia fabriqués par HMD Global existent depuis 2017 et sont toujours commercialisés aujourd’hui. Le Nokia G22, un téléphone conçu pour être facilement réparable grâce à des guides de réparation et des outils produits aux côtés d’iFixit, a été annoncé hier. La batterie peut être remplacée en cinq minutes et le remplacement de l’écran est censé être possible en 20 minutes environ.

« Dans l’esprit de la plupart des gens, nous sommes toujours une marque de téléphones portables à succès, mais ce n’est pas le but de Nokia », a déclaré Lundmark à Bloomberg. Le PDG a déclaré que Nokia souhaitait lancer une nouvelle marque axée sur les réseaux et la numérisation industrielle, « qui est complètement différente des téléphones mobiles traditionnels ».

Nokia espère augmenter sa part de marché lorsqu’il s’agit de desservir les fournisseurs de services sans fil avec des équipements réseau, ce qui devrait être plus facile maintenant que Huawei n’a pas le droit de vendre son équipement de réseau 5G dans de nombreux pays. Mais l’objectif principal de Nokia sera de vendre des équipements à des entreprises privées, un domaine qui représentait 8 % de son chiffre d’affaires l’an dernier, soit environ 2 milliards d’euros (environ 2,11 milliards de dollars). Lundmark a déclaré que l’objectif de Nokia était de ramener ce chiffre à deux chiffres le plus rapidement possible.

