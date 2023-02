L’IA peut même piloter des avions de chasse, preuve dans l’armée américaine

Le ministère de la Défense a effectué les tests au-dessus de la base aérienne d’Edwards en Californie. Le projet est en cours depuis 2019 et affine également les techniques de combat basées sur l’IA.

Un avion a décollé dans le désert californien. Au volant, ce n’était pas un pilote, mais une intelligence artificielle, comme l’explique le département américain de la Défense. Il y a eu 12 vols d’essai réussis sur un F-16. Des manœuvres de chasse avancées qui simulent le combat ont été testées dès le début décembre. L’objectif du Département est que l’IA contrôle un avion à réaction. Ils construisent donc un système de pilote automatique IA capable de voler, de recueillir des renseignements et de se déplacer dans un combat. Le jet lors de son test final a volé pendant 17 heures au-dessus de la base aérienne d’Edwards.

Le ministère de la Défense travaille sur le programme d’IA depuis 2019 et a mené les premiers combats à l’aide de simulateurs. « C’est la première fois qu’un avion de tout type a pu tester deux algorithmes propriétaires complètement différents à partir de deux programmes spécifiques dans la même journée, beaucoup moins en quelques heures », a déclaré Chase Kohler, directeur des communications de la 412th Test Wing et US Air Force Plant 42, à tête de mât Insider.

Plans d’intelligence artificielle dans l’armée américaine

Les derniers tests sont le résultat d’années de recherche sur l’intelligence artificielle au sein de l’armée. En 2020, la Defense Advanced Research Projects Agency, ou DARPA, a testé une bataille air-air entre un pilote humain de F-16 et une intelligence artificielle. Malgré la victoire écrasante de l’IA, les pilotes de l’équipe avaient expliqué que probablement lors d’une vraie bataille sur le champ de bataille le logiciel rencontrerait encore des difficultés, mais la technologie s’améliore et se rapproche de plus en plus de l’objectif du département, qui est de « développer de l’autonomie ». Guidage de l’IA pour les plates-formes aéroportées tactiques « pour la surveillance, le combat au-delà des lignes et le combat aérien, comme l’a expliqué Kohler.

« L’équipe a démontré avec cette campagne de test qu’elle est capable de missions de test d’IA complexes qui accélèrent le développement et le test des capacités d’autonomie », selon le ministère de la Défense, a déclaré Malcolm Cotting, directeur de la recherche à l’Air Force. École. En moins de trois ans, les algorithmes développés par le programme Air Combat Evolution (ACE) de la DARPA sont passés du pilotage de F-16 à des simulateurs de vol sur écran d’ordinateur pour contrôler directement un avion réel.

