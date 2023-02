Les téléphones Xiaomi 13 font leurs débuts dans le monde avec des appareils photo de marque Leica

Quelque chose à espérer : lors du Mobile World Congress, Xiaomi a annoncé qu’il commercialiserait bientôt ses nouveaux téléphones phares sur d’autres marchés, à commencer par l’Europe le mois prochain. Les Xiaomi 13 et 13 Pro ont été initialement lancés en Chine à la fin de l’année dernière et sont livrés avec toutes les caractéristiques haut de gamme auxquelles on peut penser, y compris un système de caméra co-développé avec Leica.

Les deux modèles sont équipés d’écrans AMOLED 120 Hz, le Xiaomi 13 vanille se contentant d’un écran plat de 6,4 pouces avec une résolution Full HD+ et une luminosité maximale de 1 900 nits. Pendant ce temps, la version Pro obtient un panneau LTPO incurvé de 6,7 pouces avec une résolution native de 1 440p. Les combinés prennent également en charge HDR10+ et Dolby Vision.

Comme vous vous en doutez, les produits phares de Xiaomi sont équipés du dernier SoC Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm couplé à une RAM LPDDR5X rapide et à un stockage UFS 4.0.

Cependant, le véritable point fort de ces téléphones est le système de caméra amélioré avec des objectifs de marque Leica. Le Xiaomi 13 dispose d’un appareil photo principal de 50 mégapixels de 1/1,49 pouces avec HyperOIS, d’un ultra large de 12 mégapixels et d’un téléobjectif 3x de 10 mégapixels assisté par OIS.

Le modèle Pro est livré avec une triple configuration de 50 mégapixels à l’arrière, y compris un énorme capteur IMX989 de type 1 pouce pour la caméra principale, un téléobjectif avec zoom optique 3x et OIS, et un ultra large avec prise en charge de l’autofocus. Il y a aussi un appareil photo de 32 mégapixels à l’avant.

Le Xiaomi 13 est alimenté par une batterie de 4 500 mAh avec un support de charge rapide de 67 W, tandis que le Pro obtient une plus grande cellule de 4 820 mAh qui peut se remplir en seulement 19 minutes avec le chargeur 120 W inclus. Les deux combinés prennent également en charge la charge sans fil de 50 W et la charge sans fil inversée de 10 W.

Les produits phares de Xiaomi sont livrés avec son skin MIUI 14 basé sur Android 13 prêt à l’emploi, la société promettant trois ans de mises à jour du système d’exploitation et quatre ans de correctifs de sécurité. Les autres caractéristiques notables incluent des haut-parleurs stéréo avec prise en charge Dolby Atmos, une résistance à la poussière et à l’eau IP68 et un blaster IR.

Le Xiaomi 13 démarre à 999 € pour sa version de base 8/256 Go, tandis que le Xiaomi 13 Pro avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage coûte 1 299 €. Les deux téléphones seront disponibles dans toute l’Europe le 8 mars.

