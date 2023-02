Nokia dit que vous pouvez remplacer l’écran de ce nouveau téléphone en 20 minutes

Qu’est-ce qui vient de se passer? Nokia a annoncé aujourd’hui une nouvelle initiative et un nouveau téléphone pour l’accompagner : le Nokia G22 avec réparabilité QuickFix. C’est le premier d’une nouvelle gamme de téléphones conçus dès sa conception pour être réparables et avoir une longue durée de vie.

Fabriqué avec une coque en plastique recyclé et conçu pour être réparé par ses propriétaires à leur bureau, le Nokia G22 proclame être le téléphone le plus respectueux de l’environnement d’un nom connu à ce jour. Il sera lancé dans deux semaines le 8 mars au Royaume-Uni, dans la majeure partie de l’Europe et dans certains autres marchés non américains. Il devrait coûter 149,99 £ / 179 € ou environ l’équivalent de 185 $ US, taxes comprises.

Nokia s’est associé à iFixit pour produire des guides de réparation et vendre les outils et les versions nécessaires pour remplacer la batterie, le port de charge et l’écran. Nokia promet de garder ces versions en stock pendant les cinq prochaines années. Il indique également que l’exécution d’une réparation conformément à un guide et avec des versions officielles compte comme une réparation autorisée, de sorte qu’elle n’annulera pas la garantie.

Adam Ferguson, le chef de produit chez HMD (la société finlandaise qui détient les droits de la marque Nokia) était prêt à mettre son argent là où sa bouche était devant un public de journalistes en direct la semaine dernière.

Il s’est séparé et a échangé la batterie d’un G22 en moins de cinq minutes lors de sa présentation, remarquant qu’il aurait fallu une heure et demie pour faire la même chose avec un téléphone de la génération précédente. Lorsqu’on lui a demandé, il a dit qu’il faudrait environ 20 minutes pour remplacer l’écran.

Ledit écran est un écran LCD 6,52″ 720p avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz qui coûte 44,99 £ (54 $) à remplacer. Une nouvelle batterie coûte 22,99 £ (27 $) et un nouvel ensemble de port USB-C coûte 18,99 £ (23 $) et tous les outils nécessaires devraient coûter environ 5 £.

La batterie a une capacité de 5 050 mAh – une autonomie de trois jours selon Nokia – et peut être chargée avec une charge rapide de 20 W via le port susmentionné.

Sous le capot se trouve un SoC Unisoc T606 avec deux cœurs A75 et six cœurs A55, 4 Go de RAM et le choix entre 64 Go ou 128 Go de stockage. À l’arrière se trouve un appareil photo de 50 MP flanqué d’un objectif macro de 2 MP et d’un capteur de profondeur de 2 MP, et ornant l’encoche en forme de larme à l’avant se trouve une caméra selfie de 8 MP. Il y a aussi une socket audio. Malheureusement, le Nokia G22 n’a pas encore été mis à jour avec Android 13 et est toujours sur la version 12.

Nokia a également annoncé une paire de téléphones économiques avec une réparabilité régulière ; le C32, très similaire au G22 ; et le C22, qui est encore plus économique. Nokia a également commenté ses plans en cours pour commencer à fabriquer une partie de ses appareils en Europe : il n’a pas encore de chaîne de montage en cours d’exécution, mais il espère commencer à y fabriquer des téléphones 5G cette année.

