La Chine pourrait lancer 13 000 satellites pour "réprimer" et espionner Starlink

Qu’est-ce qui vient de se passer? La Chine a exprimé son dégoût pour le service satellite Starlink de Space X à plusieurs reprises. Selon de nouveaux rapports, le pays prévoit de lancer un service concurrent pour fournir un Internet mondial, « supprimer » le réseau d’Elon Musk et mener des missions anti-Starlink.

Le South China Morning Post rapporte que des chercheurs affirment que la Chine envisage de construire un réseau de satellites massif, nommé GW, en orbite proche de la Terre. Selon une équipe dirigée par le professeur agrégé Xu Can de l’Université d’ingénierie spatiale de l’Armée populaire de libération (APL) à Pékin, le plan de GW implique le placement de 12 992 satellites, appartenant au nouveau China Satellite Network Group Co. Xu et son équipe. a révélé les détails dans un article sur les mesures anti-Starlink publié dans la revue chinoise Command Control and Simulation.

Il y a actuellement un peu plus de 3 000 satellites Starlink en orbite terrestre basse. SpaceX prévoit d’en avoir plus de 12 000 d’ici 2027 et d’atteindre éventuellement 40 000. Il n’y a aucune mention du moment où les satellites chinois seraient lancés, bien que Xu et son équipe aient écrit que GW serait probablement déployé « avant l’achèvement de Starlink », garantissant ainsi « que notre pays a une place en orbite basse et empêche la constellation Starlink de trop préempter les ressources en orbite basse. »

Les chercheurs disent que les satellites pourraient être placés sur des orbites que Starlink n’a pas encore atteintes, expliquant qu’ils « gagneraient des opportunités et des avantages à d’autres altitudes orbitales, et même supprimeraient Starlink ».

Ce qui est particulièrement préoccupant, c’est la mention des satellites chinois transportant des charges utiles anti-Starlink pour des missions telles que « la surveillance à courte portée et à long terme des satellites Starlink ».

Ren Yuanzhen, chercheur à l’Institut de suivi et de télécommunications de Pékin, a écrit l’année dernière que la Chine devrait développer des méthodes de destruction dures et douces pour détruire les satellites Starlink, ce qui, selon lui, pourrait avoir des applications militaires, notamment en permettant aux drones et aux avions de combat furtifs d’augmenter leurs données. vitesses de transmission par plus de 100 fois. L’article de Ren a également affirmé que les satellites pourraient offrir une connectivité en ligne aux troupes sur le terrain, éliminer des cibles de grande valeur dans l’espace à l’aide de leurs propulseurs ioniques et transporter des charges utiles militaires.

Le document le plus récent met également en garde contre les applications militaires potentielles de Starlink. « Les satellites Starlink peuvent utiliser leur maniabilité orbitale pour frapper et détruire activement des cibles proches dans l’espace », lit-on.

Les chercheurs ajoutent que la Chine prévoit d’utiliser une nouvelle technologie dans les radars qui peuvent mieux suivre et identifier les satellites Starlink. Il suggère également que le gouvernement chinois coopère avec d’autres nations pour former une coalition anti-Starlink et exige que SpaceX publie les données orbitales précises des satellites Starlink.

Une année de ???????? résistance & les entreprises doivent décider :

-Soit ils sont du côté du ???????? & du droit à la liberté, et ne cherchent pas les moyens de faire du mal.

-Ou ils sont du côté de RF et de son « droit » de tuer et de s’emparer de territoires.#SpaceX (Starlink) et Mme. #Shotwell devrait choisir une option spécifique — Ми…айло По’оляк (@Podolyak_M) 9 février 2023

Bien que la Chine s’inquiète de la militarisation de Starlink, la société a récemment limité la capacité de l’Ukraine à utiliser ses satellites à des fins militaires offensives. Cette décision faisait suite à des informations selon lesquelles l’armée du pays utilisait Starlink pour contrôler des drones. Starlink a déclaré que le service pourrait être utilisé pour les communications militaires, mais qu’il n’a jamais été destiné à des fins offensives.



