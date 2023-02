Fedorov, vice-Premier ministre ukrainien : « Cela devient une guerre de robots et nous vaincrons »

Né en 1991, Mykhailo Fedorov est vice-Premier ministre ukrainien et ministre de l’Innovation. Depuis le début de la guerre, il est chargé de diriger le front numérique, de l’organisation des défenses contre les hackers russes à la logistique de l’armada de drones utilisée par l’armée.

Entretien avec Mykhaïlo Fedorov

Vice-Premier ministre de l’Ukraine et ministre de l’Innovation

L’histoire de la guerre en Ukraine est aussi l’histoire de qui s’est trouvé. Des étudiants devenus soldats, des retraités devenus cuisiniers pour les troupes et des journalistes locaux devenus reporters de guerre. Mykhailo Fedorov est un ministre qui s’est trouvé général. Né en 1991, Fedorov a le même âge que l’Ukraine, il est né quelques mois avant que le Parlement de Kiev ne proclame son indépendance d’une URSS en voie de dissolution.

Fedorov est arrivé au pouvoir en 2019 avec Volodymyr Zelensky. Deux postes : celui de vice-premier ministre et celui de ministre de l’Innovation. Il était l’homme qui devait conduire l’Ukraine vers la transition numérique. Il est devenu l’homme derrière le cyber front de Kiev, composé d’armées de drones et de légions de développeurs qui ont permis aux troupes ukrainiennes de résister et aux civils de continuer à utiliser tous les services de l’État en ne basculant que sur leurs smartphones.

Il y a un an, lorsque les premiers chars russes ont traversé la frontière, vous étiez en Ukraine. Êtes-vous toujours resté dans le pays depuis le début de la guerre ?

Oui, j’ai été en Ukraine tout le temps depuis le début de l’invasion à grande échelle. Je n’ai quitté le pays que pour quelques voyages d’affaires.

Comment l’Ukraine a-t-elle changé depuis le début de la guerre ?

Depuis le 24 février, l’Ukraine a radicalement changé. C’est la plus grande guerre depuis la Seconde Guerre mondiale avec de grandes pertes de personnes et d’infrastructures. Je suis presque sûr que vous avez tous vu des images dévastatrices de villes ukrainiennes : Kiev, Kharkiv, Bakhmut, Dnipro, Kherson, Chernihiv, Borodyanka et Bucha. Plus de 5 000 missiles russes ont touché principalement des maisons et des cibles civiles.

Parallèlement à toutes les destructions que la Russie apporte dans nos vies, l’Ukraine a réussi non seulement à survivre mais aussi à se développer. Le monde entier soutient l’Ukraine et grâce à ce support nous pouvons combattre et reconquérir nos territoires. Nous comprenons que la meilleure solution est la technologie. C’est devenu notre atout. Les Big Techs nous aident en fournissant des services gratuits, un support financier et même en ouvrant des bureaux en Ukraine. Au lieu de baisser les bras, nous devenons un pays européen fort et courageux.

Que veut dire Ukraine ?

L’Ukraine représente tout pour moi, comme pour tous les Ukrainiens d’aujourd’hui. C’est ma maison et nous la défendrons jusqu’à la victoire.

Comment votre travail a-t-il changé ?

Mon équipe et moi avons eu très peu d’heures pour dormir les premiers jours de l’invasion et nous travaillons encore beaucoup aujourd’hui. Au cours de l’année, nous avons ouvert un grand nombre de nouveaux projets : la plateforme de collecte de fonds UNITED24, Army of Drones et au moins 40 nouveaux services liés à l’application Diia. Nous avons répondu aux défis des coupures de courant et de la reprise des télécommunications.

C’est la première cyberguerre. Au début de la guerre, vous avez lancé l’IT Army, une armée de hackers composée de volontaires venus du monde entier.

Oui, le projet IT Army existe toujours et défend notre front numérique. Dans un premier temps, le ministère de la Transformation numérique a travaillé sur la coordination de cette communauté. Tous les participants sont volontaires : n’importe qui peut rejoindre la chaîne Telegram et faire partie de notre armée informatique. Tant que la guerre dure, je ne peux pas entrer dans le détail de ses mécanismes. Mais la plus grande contribution de l’IT Army est probablement qu’elle a détruit le mythe de puissants pirates informatiques russes.

Depuis le 24 février, la Russie a lancé plus de 2 000 attaques de pirates informatiques contre l’Ukraine. Quelles sont les cibles les plus touchées ?

L’Ukraine contrecarre quotidiennement les cyberattaques russes. Nous pouvons dire qu’aucune des milliers de cyberattaques depuis le 24 février n’a causé de pertes réelles à notre économie, n’a fait tomber le système bancaire ou n’a endommagé d’infrastructures critiques. Notre système de sécurité informatique est efficace.

Les drones sont devenus de plus en plus importants dans les stratégies de guerre. À quoi servent-ils?

Les drones sont devenus un solution révolutionnaire dans cette guerre. Grâce aux drones de reconnaissance aérienne, l’armée ukrainienne peut contrôler la ligne de front, et grâce aux drones d’attaque, elle peut frapper les positions ennemies. Le plus grand avantage de l’utilisation de drones est que nous pouvons collecter des informations précises sur le champ de bataille, sauvant ainsi plus de soldats. Au cours des six derniers mois, le nombre d’entreprises produisant des drones en Ukraine a été multiplié par 5 à 7. Mais nous en avons besoin pour nous développer encore plus. Cette guerre se transforme en une guerre de robots. Et pour gagner, l’Ukraine a besoin de beaucoup de drones de toutes les catégories possibles.

Nous avons lancé Armée de drones. Au cours des 7 mois qui ont suivi son lancement, des contrats ont été signés pour plus de 1 700 drones pour plus de 87 millions d’euros. Ce sont les fonds que nous avons collectés auprès de personnes et d’entreprises dans 76 pays. Même les gens peuvent faire don de leurs drones civils. Nous développons de nouveaux types de drones pour répondre à tous les défis de la guerre. Jusqu’à présent, la Russie a lancé plus de 5 000 missiles contre l’Ukraine. Un missile sur cinq a été lancé depuis la mer. Auparavant, notre pays n’avait aucun moyen de résister à de telles attaques. Maintenant, nous avons trouvé une solution : les drones navals. Un tel drone peut attaquer un navire valant des millions, alors que le coût d’un drone est dix fois inférieur : environ 250 000 dollars.

Quel rôle joue l’intelligence artificielle sur le champ de bataille ?

L’utilisation de l’intelligence artificielle sur le champ de bataille n’indique pas que la guerre peut être autonome. Cela nécessite toujours une décision humaine. L’intelligence artificielle des drones aide à trouver des objets. La décision finale de faire grève est toujours prise par une seule personne. C’est comme les échecs. L’avenir des échecs est que les ordinateurs joueront, mais lorsqu’il y a plusieurs options, il y aura toujours une personne qui prendra la décision finale sur le coup à faire.

La connexion Internet en Ukraine est prise en charge par les satellites Starlink. Quelle est la relation avec Elon Musk ?

Tout a commencé dans les premiers jours de l’invasion. J’ai écrit un tweet demandant à Elon Musk de nous aider avec Starlinks. J’apprécie votre réaction rapide et tout le support que nous avons reçu de SpaceX cette année. En quelques jours, nous avons reçu le premier lot de terminaux. Elon Musk est l’un des plus grands donateurs privés de l’Ukraine, selon nos estimations, la contribution est de plus de 100 millions de dollars. Et l’Internet par satellite sauve des millions de vies chaque jour.

Pourquoi Starlink ne veut-il pas accorder une connexion Internet pour piloter des drones ?

Pour le moment, le fonctionnement des terminaux Starlink en Ukraine ne pose aucun problème. La semaine dernière, nous avons reçu des milliers de Starlinks dans le cadre d’un nouveau lot de 10 000 terminaux du gouvernement allemand. Starlinks aide à sauver des milliers de vies. L’infrastructure énergétique continue de fonctionner grâce à eux. Les médecins réalisent des chirurgies complexes grâce à la communication fournie par les terminaux Starlink.

L’application Diia a été un élément clé pour garantir les services aux citoyens ukrainiens. Que pouvez-vous faire avec cette application ? Combien d’Ukrainiens l’ont téléchargé ?

Diia est un guichet unique pour les services publics et les documents électroniques. Nous l’avons lancé il y a exactement trois ans. Au début, c’était juste une application pour conserver votre permis de conduire numérique. À ce jour, nous comptons plus de 18,7 millions d’utilisateurs de l’application Diia et plus de 22 millions de personnes accèdent au portail Web. 70% des smartphones en Ukraine ont l’application Diia installée.

Avec cet appareil, tout citoyen peut ouvrir une entreprise en quelques minutes, enregistrer un nouveau-né, signaler le mouvement des chars et des troupes russes et réclamer des allocations de chômage. Mais il peut aussi signer des documents avec une signature numérique et même regarder les journaux télévisés ou la radio. Mais il existe des dizaines d’autres services. Rien qu’en 2022, lors de l’invasion à grande échelle, nous avons lancé près de 40 nouveaux services et produits pour les citoyens.

On dit qu’il y a des pays intéressés à l’acheter.

Nous avons déjà notre premier boîtier d’exportation Diia. L’Estonie, le pays le plus numérisé, a développé avec notre équipe l’application gouvernementale mRiik basée sur Diia. Nous avons partagé le code, l’architecture et l’approche de conception. Et nous communiquons actuellement avec plus de cinq pays.

Vous avez également développé Delta, un Google Maps pour les champs de bataille. Comment ça marche?

Delta était un système en développement depuis 2014, lorsque l’invasion russe a commencé. Fondamentalement, Delta est la Google Maps pour les militaires car la plate-forme montre le champ de bataille en temps réel. Pour ce faire, il intègre des données de reconnaissance aérienne, des images satellite, des données de drones et des rapports de chatbot, envoyés par des civils qui ont vu du matériel ou des emplacements ennemis. Ce système sauve des munitions et des vies et a déjà montré son efficacité lors de la défense de Kiev et de la libération des régions de Kharkiv et de Kherson.

Il y a un an, vous étiez sûr que l’Ukraine gagnerait ce conflit. Maintenant?

Aujourd’hui je suis encore plus convaincu que l’Ukraine gagnera. Il n’y a pas d’autre moyen que de gagner cette guerre. Au cours de l’année écoulée, nous avons montré au monde entier de quoi les Ukrainiens sont capables, et le monde entier nous a montré un support formidable. Grâce aux partenaires occidentaux, nous avons la possibilité de lutter pour la liberté et de reconquérir nos territoires. L’accès aux armes les plus modernes, l’aide des Big Tech américaines et européennes, le courage et l’éducation de notre peuple sont la recette de la victoire de l’Ukraine.

