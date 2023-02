La date de sortie officielle de Baldur’s Gate 3 et les nouvelles exigences PC révélées

En bref : les fans du genre CRPG peuvent marquer une date importante dans leur agenda : le 31 août. C’est le jour où Baldur’s Gate 3 arrivera enfin en version complète, un peu moins de trois ans après son apparition sur le programme d’accès anticipé de Steam. En plus d’annoncer la date de lancement, le développeur Larian Studios a également révélé que les exigences PC minimales du jeu avaient été augmentées.

Lorsque Baldur’s Gate 3 est entré dans Steam Early Access en octobre 2020, les fans de la série classique CRPG étaient ravis. L’attente a été longue (presque) de trois ans, mais l’excitation suscitée par la sortie du jeu de Larian cette année a placé Baldur’s Gate 3 sur notre liste des jeux les plus attendus de 2023.

Le développeur a révélé hier la date de lancement du 31 août lors de l’événement State of Play de Sony. Il y avait aussi une nouvelle bande-annonce mettant en vedette la voix familière de JK Simmons, connue pour ses rôles dans Spider-Man, Whiplash et Invincible. Bien que je me souvienne toujours de lui en tant que Vernon Schillinger dans le brillant drame carcéral des années 90, Oz.

Simmons incarne le général Ketheric Thorm dans Baldur’s Gate 3, un nécromancien apparemment invincible menant une armée de morts vers la ville de Baldur’s Gate. Il est l’un des trois principaux antagonistes auxquels les joueurs seront confrontés dans le jeu.

Dans un article séparé, Larian a déclaré que « la fidélité graphique et la complexité de Baldur’s Gate 3 se sont considérablement améliorées à mesure qu’elles se sont développées tout au long de l’accès anticipé ». En tant que tel, la configuration hardware minimale requise pour le PC a été augmentée, bien qu’elle soit encore assez indulgente.

Le minimum:

Nécessite un processeur et un système d’exploitation 64 bits

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel I5 4690 / AMD FX 8350

Mémoire : 8 Go de RAM

Graphiques : Nvidia GTX 970 / RX 480 (plus de 4 Go de VRAM)

DirectX : version 11

Stockage : 150 Go d’espace disponible

Les caractéristiques recommandées ne sont pas trop mauvaises non plus, surtout par rapport à certains jeux modernes. A Plague Tale Requiem, par exemple, demande une RTX 3070 pour un gameplay en 1080p / 60 FPS.

Recommandé:

Nécessite un processeur et un système d’exploitation 64 bits

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel i7 8700K / AMD r5 3600

Mémoire : 16 Go de RAM

Graphiques : Nvidia 2060 Super / RX 5700 XT (plus de 8 Go de VRAM)

DirectX : version 11

Stockage : 150 Go d’espace disponible

D’autres révélations lors de l’événement de Sony comprenaient le Cross-play BG3 pour Mac, PC et PS5 au lancement. Le jeu proposera également une coopération locale en écran partagé, ainsi que des éditions numériques de luxe et de collection, accompagnées de nombreux extras.

