Valve révèle la date de chaque vente Steam 2023 et Next Fest

Quelque chose à espérer : si les mineurs de données ne les ont pas encore battus, Valve révèle généralement les dates de début et de fin des ventes Steam peu de temps avant qu’elles ne se produisent. Pour les prévenir au col, la société a dévoilé un calendrier complet répertoriant toutes les promotions prévues pour 2023.

Nous connaissons maintenant les dates de début et de fin de chaque vente et démonstration de Steam 2023, grâce à la révélation de Valve mercredi. La société a principalement publié la liste pour aider les développeurs à planifier leurs promotions, mais la publication des informations aidera les joueurs à savoir quand économiser de l’argent.

Au premier rang des événements figurent les ventes saisonnières traditionnelles de Steam. La première est la vente de printemps, qui se déroule du 16 mars au 23 mars. La vente d’été commence le 29 juin et se termine le 13 juillet. La vente d’automne se déroule du 21 au 28 novembre et la vente d’hiver du 21 décembre au 4 janvier. , 2024.

Valve a également révélé les dates des futurs « Fests » – des ventes thématiques autour de genres spécifiques. Il s’agit notamment d’une vente de jeux de réflexion du 24 avril au 1er mai, d’une vente de jeux de sport (du 15 mai au 22 mai), d’une vente de jeux d’infiltration (du 24 juillet au 31 juillet), d’une vente de romans visuels (du 7 août au 14 août), une vente de jeux de stratégie (du 28 août au 4 septembre) et une vente de shoot-em-up (du 25 septembre au 2 octobre). Enfin, la vente habituelle de jeux d’horreur d’Halloween se déroule du 26 octobre au 2 novembre.

Steam organise actuellement une vente de jeux mystères qui se termine le 27 février. Elle comprend des remises importantes sur des jeux comme Return of the Obra Dinn (10 $), AI: The Sominum Files (22 $), What Remains of Edith Finch (5 $), Danganronpa V3 (16 $), et bien plus encore. Des remises plus petites sont également disponibles pour des titres comme Pentiment (15 $), Among Us (3,50 $) ou Immortality (15 $).

Les développeurs devraient être heureux de savoir qu’ils ont maintenant le reste de l’année pour planifier leurs démos autour des dates du reste des Steam Next Fests de 2023, que Valve a également révélé. La première vitrine de démonstration gratuite se déroule du 19 au 26 juin, se déroulant à peu près en même temps que l’E3 2023. Valve a prévu le dernier Next Fest du 9 au 16 octobre.

Les développeurs peuvent également trouver la documentation appropriée pour se préparer aux prochains événements de vente et de démonstration dans l’annonce de Valve.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :