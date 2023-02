Ce champignon parasite pourrait inspirer des matériaux solides mais ultralégers

Dans le contexte : Curieusement en forme de sabot de cheval, F. fomentarius est une espèce de parasite fongique qui pousse sur le côté des arbres qu’il infecte par l’écorce brisée. Lorsque l’arbre meurt, le champignon continue de se développer, passant d’un parasite à un décomposeur.

Dans le jeu vidéo et la série télévisée primés The Last of Us, un champignon parasite s’est transformé en une infection cérébrale apocalyptique qui a anéanti la civilisation de la planète. En plus d’inspirer des œuvres de fiction, les champignons pourraient également jouer un rôle majeur en fournissant une alternative biodégradable à l’électronique à base de plastique ou, dans le cas de Fomes fomentarius, ils pourraient inspirer des matériaux de nouvelle génération pour les gilets pare-balles, les avions et plus encore.

En étudiant F. fomentarius, une équipe de chercheurs finlandais a découvert que sa structure complexe pouvait fournir une nouvelle conception architecturale pour les « matériaux ultra-légers hautes performances ». La résistance élevée, la dureté et la ténacité à la rupture sont des propriétés mécaniques rarement associées au corps charnu d’un champignon, expliquent les chercheurs, mais F. fomentarius est une exception étonnante à cette règle.

L’équipe a étudié et détaillé les caractéristiques structurelles, chimiques et mécaniques du champignon, découvrant trois couches distinctes principalement constituées de mycélium, qui est un réseau de threads fongiques qui soutiennent généralement la croissance des champignons en demeurant sous terre. Dans les trois couches de F. fomentarius, cependant, le matériau présente des microstructures distinctes avec « une orientation préférentielle, un rapport d’aspect, une densité et une longueur de branche uniques ».

La structure multicouche de F. fomentarius comprend une croûte externe dure, une couche intermédiaire en forme de mousse appelée «contexte» et une dernière section de tubes creux appelés tubes hyménophores (tubes H.). Grâce à sa structure interne complexe, F. fomentarius peut être léger mais suffisamment solide pour résister à être renversé de son site sur le côté d’un arbre. Les chercheurs disent que les tubes H. seuls sont comparables en résistance au bois, mais ils sont beaucoup plus légers que le bois.

Les propriétés uniques de la structure interne de F. fomentarius pourraient offrir une grande source d’inspiration pour produire des « matériaux multifonctionnels », avec des propriétés exceptionnelles pour différentes applications dans les domaines médical et industriel. La même structure multicouche serait utile pour concevoir des solutions robustes telles que des gilets pare-balles, des exosquelettes pour avions, des revêtements de surface pour pare-brise, etc.

Selon Pezhman Mohammadi, scientifique au Centre de recherche technique VTT de Finlande et auteur principal de l’étude, la nature fournit « une grande variété de solutions à différents problèmes d’ingénierie des matériaux ». Beaucoup de ces solutions attendent toujours d’être découvertes et détaillées, a déclaré le chercheur.

