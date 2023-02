Nvidia optimiste quant à l’avenir même si les revenus des jeux se tarissent

Pourquoi c’est important : Nvidia a beaucoup de raisons de se réjouir ces derniers temps, dont l’un est un nouveau partenariat intéressant qui verra Microsoft apporter les jeux Xbox et Activision au service de jeu en nuage concurrent de l’ancien, GeForce Now. Un regain d’intérêt pour les technologies basées sur l’IA est également une grâce salvatrice pour le fabricant de GPU alors que les revenus des graphiques de jeu se tarissent.

Le dernier rapport financier de la société suggère que Nvidia fait bien mieux que ce que les analystes de Wall Street avaient prévu. Au cours du quatrième trimestre de l’année dernière, il a réalisé des revenus totalisant 6,05 milliards de dollars, en baisse de 21% par rapport à la même période en 2021.

Sans surprise, les revenus des jeux ont connu la baisse la plus importante d’une année sur l’autre à environ 1,8 milliard de dollars. C’est une baisse de 46 % par rapport au T4 2021, mais en hausse de 16 % par rapport au T3 2022. C’est également plus élevé que l’estimation moyenne de 1,6 $ par les analystes de Wall Street. Les ventes de centres de données et d’automobiles ont augmenté, mais pas suffisamment pour compenser la baisse considérable des ventes de GPU grand public et de SoC pour consoles de jeux.

Pourtant, Nvidia a engrangé près de 27 milliards de dollars de revenus pour l’année, similaire à celui réalisé au cours de l’exercice 2022. Cependant, le revenu net a connu une baisse de 55% pour atteindre un peu moins de 4,4 milliards de dollars. Il est également évident que les revenus des centres de données, en hausse de 41 % d’une année sur l’autre pour atteindre 15 milliards de dollars, sont désormais le principal contributeur aux revenus globaux.

Comme tous les autres fabricants de puces, la société fait face à une demande des consommateurs beaucoup plus faible par rapport aux années précédentes, ce qui correspond à la tendance générale de l’industrie des PC. Le RTX 4080 a connu un lancement mouvementé semé de controverses, l’extraction de crypto-monnaie a migré vers les ASIC et la tarification globale du GPU n’a pas connu d’amélioration significative depuis des mois.

Lors d’un appel aux investisseurs, la directrice financière de Nvidia, Colette Kress, a déclaré que la baisse des ventes de jeux résultait des problèmes liés au Covid-19 en Chine et des problèmes de stock des canaux. Plus précisément, Kress a souligné que les sites de ventes achetaient moins de stocks pour éliminer les stocks existants de la série RTX 3000. Cependant, cela n’explique pas pourquoi les prix des GPU ont à peine bougé depuis l’été dernier.

Une chose est claire. La croissance future de Nvidia dépend fortement de la dernière renaissance de l’IA et de la course à la formation de grands modèles de langage comme ChatGPT. Plus tôt ce mois-ci, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré que ChatGPT représente le « moment iPhone » pour l’intelligence artificielle, qui offre une occasion en or à son entreprise de répondre à la demande explosive de hardware de formation à l’IA.

Huang a déclaré aux investisseurs que les revenus des jeux sont également sur le point de se redresser, mais a passé la majeure partie du temps d’appel à vanter les possibilités de plates-formes informatiques telles que ChatGPT, qui a atteint plus de 100 millions d’utilisateurs actifs en seulement deux mois.

