Samsung Bixby clonera la voix d’un utilisateur pour répondre aux appels téléphoniques

En bref : on a beaucoup parlé de la capacité des IA à imiter parfaitement la voix de quelqu’un et des dangers potentiels que cela pourrait entraîner, mais Samsung veut utiliser la technologie d’une manière moins néfaste. La fonction Bixby Text Call de la société, qui convertit le texte en parole pour les appels téléphoniques, reçoit une mise à jour, de sorte que la voix qu’elle utilise est une copie exacte de celle de l’utilisateur.

Bixby Text Call, qui fait partie de One UI 5.1 de Samsung, offre aux utilisateurs la possibilité de taper un message au lieu de répondre à un appel téléphonique entrant. Plutôt que d’envoyer ce message sous forme de texte, Bixby le convertit en audio généré par la voix, qu’il diffuse en répondant à l’appel.

Le service utilise plusieurs voix par défaut pour lire les messages à voix haute. Mais une nouvelle mise à jour utilise une réplique de votre propre voix pour ces réponses textuelles. Ceci est réalisé en enregistrant plusieurs phrases de votre voix dans Bixby Voice Creator, qui crée une copie générée par l’IA jusqu’au ton.

La fonctionnalité Bixby Text Call est désormais disponible en anglais. Le générateur de voix AI n’est disponible qu’en Corée pour le moment, mais il sera déployé pour les anglophones avec la série Galaxy S23 plus tard ce mois-ci. Samsung indique qu’il prévoit de rendre la voix générée compatible avec d’autres applications Samsung « au-delà des appels téléphoniques ».

Imiter la voix de quelqu’un va toujours faire craindre d’éventuelles escroqueries ou d’autres crimes si quelqu’un vole le téléphone et y accède, mais Samsung note que la fonctionnalité informe les appelants qu’ils parlent à Bixby et non à la personne qu’ils ont appelée.

Ce n’est que la semaine dernière que nous avons entendu parler d’un brevet Apple qui pourrait permettre à un iMessage d’être lu à haute voix dans la propre voix de l’expéditeur. Cela ressemble beaucoup à ce que propose Samsung, bien que la version d’Apple ne soit liée qu’à son service iMessage.

Nous ne sommes qu’à deux mois de 2023, et il semble déjà que l’on s’en souviendra au fur et à mesure que l’IA se généralisera. Il suffit de regarder toutes les histoires sur ChatGPT, les systèmes de génération de voix et les véhicules militaires autonomes pour avoir une idée de ce que l’avenir nous réserve.

