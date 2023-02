Viva Engage remplace le Yammer vieillissant

Microsoft a annoncé que Yammer, l’outil de réseautage social axé sur l’entreprise qui fait partie de Microsoft 365, sera absorbé par Viva Engage. Cette dernière est une évolution de l’application Yammer Communities dans Microsoft Teams, que Microsoft a lancée en juillet 2022.

L’histoire de Yammer remonte au moment où Microsoft a acquis Yammer en 2012 pour 1,2 milliard de dollars. Plus tard, il l’a intégré dans Office 365 et Microsoft Teams. Avec le lancement de Viva Engage l’été dernier, cela n’avait pas beaucoup de sens pour Microsoft de continuer à maintenir deux plates-formes sociales différentes pour les utilisateurs professionnels.

Au revoir Yammer, le premier réseau social d’entreprise de Microsoft

« Dans un monde du travail de plus en plus distribué, l’engagement communautaire est essentiel. Surtout, pour la façon dont les gens et les équipes se rassemblent. Et c’est un pilier fondamental de l’expérience des employés, c’est pourquoi nous avons introduit l’année dernière Microsoft Viva Engage, une évolution de l’application Yammer Communities dans Microsoft Teams, en tant que nouvelle partie de Microsoft Viva. Nous avons entendu vos commentaires sur cette première étape et dans l’année à venir, l’ensemble de Yammer deviendra Viva Engage, retirant la marque Yammer », a écrit Seth Patton, directeur général de Microsoft 365.

Viva Engage s’est fortement inspiré des médias sociaux grand public, allant même jusqu’à copier le format Story populaire rendu populaire par Snapchat et Instagram. L’application est disponible dans Microsoft Teams avec d’autres modules de Microsoft Viva, la nouvelle plateforme d’expérience des employés de l’entreprise.

La retraite de Yammer débutera le mois prochain, lorsque les applications mobiles Yammer pour iOS et Android seront renommées Viva Engage. En plus de cette nouvelle expérience mobile autonome, Viva Engage continuera d’être disponible via l’application mobile Teams.

En mars, Microsoft renommera également l’application Communautés existante pour Outlook sur ordinateur et sur le Web en Viva Engage. Le changement de nom sera automatique et la nouvelle application Viva Engage dans Outlook continuera à donner accès aux conversations et aux mises à jour de la communauté.

« Au cours de l’année prochaine, tout Yammer sera renommé Viva Engage », explique Microsoft dans une FAQ. « Cela ne modifie pas les capacités, la valeur ou la tarification actuelles de Yammer pour les clients Microsoft 365 existants ou les SKU M365. »

Enfin, Microsoft propose également de nouvelles fonctionnalités Viva Engage. L’onglet Leadership Corner permettra aux dirigeants de se connecter avec les employés par le biais de publications, de campagnes et d’événements, y compris les sessions Ask me Anything (AMA). Viva Engage ajoute également Advanced Analytics, qui fournit des données détaillées sur l’engagement sur la plateforme.