La mise à jour No Man’s Sky Fractal inaugure le PS VR2 avec une nouvelle expédition, des améliorations visuelles et plus encore

Très attendu : Hello Games continue de fournir du contenu gratuit à son travail d’amour, No Man’s Sky. Mercredi, le studio a sorti le dernier opus majeur du jeu vieux de près de sept ans. Il a trop de fonctionnalités pour les mentionner dans un bref article, nous allons donc couvrir les plus importantes ici, comme d’habitude.

Fractals est la 22e mise à jour importante de No Man’s Sky, sans compter les mises à jour d’expédition, qui peuvent arriver avec ou sans versions et révisions majeures du contenu. Comme la plupart des mises à jour nommées, Fractals revigorera sans aucun doute la base de fans et incitera les joueurs qui ont peut-être abandonné le jeu à le reprendre.

Ce n’est pas un hasard si HG a choisi de sortir Fractals le même jour que Sony a lancé sa PlayStation VR2 car la caractéristique la plus remarquable du patch est le prise en charge du nouveau casque. Hello Games a probablement préparé cette mise à jour depuis des semaines, mais s’y est assis pour cette occasion.

No Man’s Sky était déjà compatible avec le premier casque VR de Sony. Cependant, HG l’a complètement remanié dans la version PS5 pour tirer parti des fonctionnalités du PS VR2, y compris la résolution 4K avec un rendu fovéal et des textures améliorées, le prise en charge du contrôleur Sense, le HDR amélioré (s’applique également au mode non VR), un meilleur rendu des particules, effets de tessellation de terrain, retour haptique, prise en charge de FRS 2.0, etc.

Les fans de PSVR de première génération ne seront pas en reste car HG a réorganisé le mode VR pour les versions PS4 et PS5 afin d’améliorer le gameplay global. Les joueurs peuvent désormais équiper le champ de force personnel dans leur main secondaire et le déplacer activement pour bloquer les projectiles entrants. Le balayage des cibles et l’arpentage des points chauds ont été modifiés pour être plus « intuitifs » lors de l’utilisation de la visière d’analyse. Ces améliorations et bien d’autres encore apportées à l’expérience VR devraient rendre le jeu intéressant à reprendre pour les nouveaux et les anciens joueurs VR.

Alors que les joueurs PC ne verront pas certaines des améliorations spécifiques au PS-VR2, les améliorations VR plus générales devraient également s’appliquer aux lecteurs PC. Les mises à jour substantielles incluent toujours toutes les plates-formes.

Bien que certainement une grande partie, Fractals ne concerne pas uniquement la mise à jour VR. Hello Games fait la une de l’expédition Utopia, la dernière saison multijoueur multiplateforme avec des voyageurs coopérant pour restaurer un système presque perdu à son ancienne gloire. Comme toujours, les explorateurs qui terminent l’expédition recevront des prix, dont un nouveau vaisseau spatial, un casque cool de type Dark Vador, des versions de base, un compagnon et des patchs, des stickers et des bannières spécifiques à l’expédition.

La mise à niveau comprend de nombreuses améliorations de la qualité de vie qui s’appliquent à la réalité virtuelle et au gameplay standard. Pour les thésauriseurs parmi nous, HG augmente les livrées de vaisseaux des joueurs de neuf à 12. C’est probablement l’une des améliorations de fonctionnalités les plus demandées et c’est la deuxième fois que les développeurs augmentent le nombre de vaisseaux que les joueurs peuvent posséder, le doublant par rapport aux six originaux.

D’autres améliorations de la qualité de vie incluent de meilleurs effets visuels de particules et d’étincelles, des commandes de mouvement retravaillées (Switch et PSVR), une interface utilisateur réglable (mode VR), un bouton « charge rapide » pour ravitailler l’équipement en appuyant sur un seul bouton, un contrôle multi-outils ambidextre et plus. Il est également livré avec le catalogue habituel de corrections de bugs.

Comme toujours, la mise à jour est gratuite pour PS4, PS5, XB1, XBS, PC et Switch. Vous pouvez consulter toutes les fonctionnalités et modifications dans les notes de mise à jour de No Man’s Sky Fractals.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :