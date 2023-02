Microsoft et Nvidia concluent un partenariat pour apporter les jeux Xbox et Activision à GeForce Now

Dans le contexte : Alors que les agences de régulation expriment des inquiétudes quant au projet d’acquisition d’Activision Blizzard, Microsoft tente toujours de gagner des alliés puissants. Un nouvel accord avec Nvidia semble pousser la société GeForce à offrir tout son support pour l’approbation de l’acquisition susmentionnée.

Microsoft et Nvidia viennent d’annoncer un partenariat de 10 ans pour apporter les jeux Xbox PC au service de jeu en nuage GeForce Now, une décision qui devrait faciliter l’accès aux jeux sur n’importe quel appareil. Plus important encore, Microsoft promet également d’inclure les jeux Activision Blizzard une fois l’acquisition controversée finalisée.

Le nouvel accord permettra aux joueurs de diffuser des titres Xbox PC à partir de serveurs GeForce Now vers des PC, macOS, Chromebooks, smartphones et autres appareils pris en charge par le service. Call of Duty et d’autres jeux Activision Blizzard rejoindront également la mêlée une fois l’acquisition effectuée.

Selon Jeff Fisher, vice-président senior de GeForce chez Nvidia, l’accord combine le riche catalogue de jeux propriétaires Xbox avec les « capacités de streaming hautes performances » de GeForce Now. La force combinée des deux produits devrait « propulser le cloud gaming dans une offre grand public », a déclaré Fisher, même si les sociétés de jeux ont essayé (et échoué) d’atteindre ce même objectif depuis des décennies.

Nous avons signé un accord de 10 ans avec Nvidia qui permettra aux joueurs GeForce NOW de diffuser des jeux PC Xbox ainsi que des titres PC Activision Blizzard, y compris COD, après l’acquisition. Nous nous engageons à offrir plus de jeux à plus de personnes, quelle que soit la façon dont elles choisissent de jouer. – Phil Spencer (@XboxP3) 21 février 2023

Comme Souligné par Phil Spencer, directeur de la Xbox, Microsoft s’est engagé à offrir « plus de jeux à plus de gens », quelle que soit la façon dont ils choisissent de jouer. Le partenariat résout également les préoccupations de Nvidia concernant l’acquisition d’Activision Blizzard, indique le communiqué de presse, par conséquent Nvidia offrira son « support total » pour l’approbation réglementaire de l’acquisition.

Microsoft et Nvidia vont maintenant travailler sur l’intégration entre les jeux Xbox PC et le service de streaming GeForce Now, permettant aux joueurs qui ont acheté des jeux pris en charge sur le Windows Store ou d’autres points de vente numériques de les diffuser via un client GeForce Now. Microsoft souligne qu’un accord de 10 ans avec Nintendo a également été finalisé, promettant d’apporter la « dernière version » de Call of Duty aux consoles Nintendo après la fusion.

L’accord Microsoft-Nvidia est une autre tentative pour essayer de rassurer les régulateurs sur le fait que le géant de Redmond ne veut pas jouer le sale après avoir acquis l’éditeur Call of Duty. Les franchises de jeux populaires d’Activision Blizzard devraient continuer à sortir sur d’autres plates-formes et consoles de jeux, au moins dans un délai de 10 ans. Cependant, les agences de réglementation pourraient lire l’histoire d’une manière différente, car il n’y a aucune garantie qu’après cette période, Microsoft n’aura pas une position plus dominante sur le marché des jeux et n’en tirera pas parti pour écraser la concurrence.



