Spotify lance un DJ alimenté par l’IA pour porter les recommandations à un tout autre niveau

En un mot : Spotify a introduit un DJ alimenté par l’intelligence artificielle conçu pour amener la personnalisation à un tout autre niveau. La société décrit son nouveau DJ comme un guide IA personnalisé qui vous connaît si bien, vous et vos goûts musicaux, qu’il peut décider quoi jouer pour vous. L’IA parcourt votre historique de lecture, sélectionne ce qu’elle pense que vous aimerez le plus et le mélange avec la dernière musique dans le but de vous séduire.

Relier le tout est un commentaire personnalisé entre les pistes sur ce que vous écoutez et pourquoi vous pourriez l’aimer. Pensez-y comme un véritable DJ à la radio, mais avec une touche plus personnelle.

Spotify est allé en interne pour le DJ, en partenariat avec son propre responsable des partenariats culturels, Xavier « X » Jernigan, pour créer le premier modèle de voix. Jernigan a été l’un des animateurs de la première émission matinale de Spotify et a développé une clientèle fidèle.

La technologie derrière le DJ est venue de Sonantic, la startup londonienne d’IA vocale que Spotify a acquise en juin 2022. Vous vous souviendrez peut-être que Sonantic a aidé l’acteur Val Kilmer à créer un profil vocal suite à un traitement pour un cancer de la gorge qui a modifié sa voix.

Le commentaire du DJ est assez réaliste et pourrait même être troublant pour certains utilisateurs, mais Spotify a déclaré qu’il continuerait à itérer et à innover comme il le fait avec tous ses produits. OpenAI est utilisé pour recueillir des faits sur les morceaux que vous écoutez.

Le DJ alimenté par l’IA de Spotify se déploie maintenant en version bêta pour les abonnés Premium aux États-Unis et au Canada. Pour lui donner un tour, dirigez-vous simplement vers le flux musical sur la maison dans l’application mobile Spotify et appuyez sur la carte DJ.

Pour servir quelque chose de différent, appuyez sur le bouton DJ en bas à droite de l’écran pour charger automatiquement une ambiance, un artiste ou un genre différent. Plus vous interagissez avec le DJ en partageant ce que vous aimez et n’aimez pas, meilleures seront ses recommandations.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :