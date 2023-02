WhatsApp prépare une nouvelle mise à jour : des newsletters pourraient arriver sur l’appli

La nouveauté n’est pas officielle et on ne sait pas encore quand elle sera disponible. Créer un service de newsletter serait également un moyen d’ouvrir une nouvelle source de revenus.

Leur domicile est le courrier électronique, mais ils pourraient passer à WhatsApp. Comme l’a expliqué le blog WebBetaInfo, il semble que les newsletters arriveront également sur l’application de messagerie. Les indices ont été trouvés à l’intérieur du code, mais le projet est actuellement en construction et on ne sait pas quand il sera rendu disponible. « WhatsApp travaille actuellement sur une nouvelle fonctionnalité appelée newsletter. Pour être honnête, nous ne pouvons pas dire avec certitude que cela s’appelle vraiment ‘newsletter’, il peut s’agir d’un nom de code pour le moment, mais nous pouvons temporairement l’appeler ainsi », a écrit WABetaInfo. sur sa page.

Les newsletters WhatsApp seraient un moyen de recevoir des mises à jour, des nouvelles, des informations ou de se livrer à la lecture sur un sujet spécifique, très probablement cela affectera également l’atout commercial de la plateforme tout en devenant un véhicule promotionnel pour les services et les entreprises. Quelque chose comme WhatsApp le fait déjà. Du moins en ce qui concerne la méthode. En effet, il est possible d’envoyer le même message à plusieurs personnes en même temps. L’application utiliserait le même système pour transmettre la newsletter. Selon WebBetaInfo, le réseau social fournira « un outil un-à-plusieurs pour la transmission d’informations ».

À quoi ressembleront les newsletters sur WhatsApp

La nouveauté n’a pas encore été officialisée, il est possible que le réseau social change encore d’avis sur le projet. Mais, étant donné que WhatsApp compte près de 2 milliards d’utilisateurs, cela pourrait être un terrain fertile pour que le marché des newsletters prospère. Non seulement il serait également en mesure d’offrir une expérience de lecture immédiate, simple et rapide, ce qui augmenterait les vues de la newsletter.

Pas seulement. La nouveauté des newsletters ferait partie du processus de monétisation enclenché par Meta. En effet, le 19 février, Mark Zuckerberg a annoncé des ticks bleus payants pour les comptes Instagram et Facebook (suite à la décision contestée d’Elon Musk sur Twitter quelques mois plus tard). Ils coûtent 11,99 $ par mois et fourniraient également un support client rapide et une protection contre les comptes clones. Ce n’est pas le bon moment pour Big Tech, 2022 s’est avéré être une année difficile. L’action Meta est passée de 304 euros au 30 décembre 2021 à 90 euros au 4 novembre 2022. D’autre part, le business model de la plateforme évolue, de nouvelles sources de monétisation doivent être trouvées.