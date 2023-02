Le nouveau Bing alimenté par l’IA arrive sur les applications mobiles Edge et Bing

Le nouveau Bing fait sensation. L’intelligence artificielle est là pour rester et Microsoft, main dans la main avec Bing, entend révolutionner les recherches sur le Web. Nous testons cette nouvelle expérience Bing sur nos PC depuis deux semaines maintenant, et maintenant l’aperçu arrive également sur nos smartphones.

Le nouveau Bing arrive sur nos smartphones

Comme Microsoft l’a annoncé, à partir d’aujourd’hui et avec effet immédiat, nous pouvons déjà utiliser le nouveau Bing sur nos mobiles. Pour cela, nous devrons installer l’application Bing ou Edge sur nos appareils Android ou iOS.

Microsoft est conscient que 64 % des recherches sont effectuées sur des appareils mobiles, ce changement n’était donc qu’une question de temps. Le géant de Redmond s’affiche dans le message enthousiasmé par la grande quantité de commentaires qu’il reçoit et les améliorations qu’il peut appliquer grâce à cela. Il semble que le programme de prévisualisation soit très réussi et atteigne ses objectifs.

Bing et AI, également sur Skype

De plus, Microsoft en a profité pour annoncer l’intégration de Bing avec Skype. Le géant nord-américain pense que son IA peut aussi être utile dans nos conversations et ils ont conçu un moyen de l’intégrer à leur célèbre outil de communication.

Comme expliqué dans le post, nous pouvons ajouter Bing à notre chat comme s’il s’agissait d’un autre contact et poser des questions de la même manière que nous le faisons depuis le navigateur. De plus, nous pouvons choisir si nous voulons que les réponses soient affichées schématisées, sous forme de texte ou de manière simplifiée. Le nouveau Bing prend en charge 100 langues et peut traduire entre elles, supprimant les obstacles à la communication humaine.

Nous sommes enthousiasmés par la révolution que tout cela apporte et nous avons hâte qu’elle continue à s’améliorer et que de plus en plus de personnes découvrent sa grande utilité. Pas plus tard qu’hier, Microsoft a fait un bon pas en avant en assouplissant les restrictions qu’il avait imposées à l’utilisation de l’outil. Dans ce fil twitter nous démontrons la puissance de ce nouvel outil. Vive le nouveau Bing !